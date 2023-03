D'Regierung, d'Gewerkschaften an d'Patronatsvertrieder hunn hire Krop ënnert den Accord gemaach, deen e Freideg ausgehandelt gi war.

Domat sollen d'wirtschaftlech Konsequenze vum russesche Krich an der Ukrain op Stéit a Betriber ofgefiedert ginn. Konkret kréien d'Entreprisen d'Indextranche déi viraussiichtlech am Hierscht wäert erfalen, vum Staat kompenséiert kréien. D'Brems op den Energiepräisser fir d'Stéit gëtt bis Enn 2024 verlängert, grad wéi d'Energieprimm fir Leit déi d'Allocation de vie chère kréien. D'nächst Joer ginn 2 an eng Hallef Indextranchen am Steierbarème ugepasst. Fir dëst Joer ginn 2 Tranchen iwwert e Steierkreditt kompenséiert. Am Logement gëtt de Bëllegen Akt eropgesat, d'Konditioune fir Prête steierlech ofzesetzen, gi verbessert an et gëtt méi avantagéis eng Wunneng an d'Location sociale ze ginn.

Et ass fir d'Drëtt bannent engem Joer, datt d'Regierung an d'Sozialpartner iwwert e Mesurëpak eens gi sinn.