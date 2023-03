Nom rezenten Artikel an der Wochenzeitung Lëtzebuerger Land ëm Konflikter um Haff, gouf de Grand-Duc dorop ugeschwat.

Op enger Pressekonferenz zu Riga am Kader vun der Staatsvisitt a Lettland ass de Grand-Duc fir d'éischt zanter dem Zeitungsbericht op déi nei Accusatioune vum Personal um Haff agaangen. Iwwer potentiell Mëssverständnesser tëscht der Grande-Duchesse an hirem Personal war do Rieds gaangen.

Et wär net alles, wat an dem Artikel gestanen hätt, "zu honnert Prozent richteg" an et wäre "vill Spekulatiounen" dora gemaach ginn. D'Relatiounen tëscht der Maison du Grand-Duc an der Regierung, respektiv dem Staatsminister, wiere "wéi normal".

"Ech gesinn de Premierminister reegelméisseg a mir schwätzen iwwer alles. An ech mengen, do ass wierklech kee gréissere Problem. Wat do am Land stoung ass net 100 Prozent richteg och. Do sinn och vill Spekulatioune gemaach ginn. An ech géif soen, dass déi Relatioun mat der Regierung, tëschent Maison du Grand-Duc a Ministère d'Etat, do leeft et wéi normal. An dat ass exzellent esou."

Och mam Personal hätt ee "kee gréissere Problem", wat den Ëmgang ënnerteneen ugeet.