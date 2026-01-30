RTL TodayRTL Today
Um Findel D'Douane huet zejoert bal 3 Milliounen Zigarette saiséiert

RTL Lëtzebuerg
Am Passagéierberäich konnten am Laf vum Joer 552.000 Zigarette bei Kontrollen ofgefaange ginn.
Update: 30.01.2026 18:42
© Administration des douanes et accises

Dës geschmuggelt Gidder goufen haaptsächlech iwwer Istanbul agefouert, duerch Leit aus Osteuropa an dem Südkaukasus mat verschiddenen Zil-Länner an der EU. Doduerch konnt ee steierleche Schued vu ronn 168.000 Euro verhënnert ginn.

Biller vun den Zigaretten

Am November 2025 goufen zousätzlech am Cargoberäich 2,4 Milliounen Zigaretten saiséiert.

Am Cargoberäich konnten eng 2,4 Milliounen Zigaretten ofgefaange ginn. Dës waren op Pallette verstoppt, op deene sollten Elektronikartikele sinn. Dës koumen aus de Vereenegten Arabeschen Emiraten a sollten a Groussbritannien geschéckt ginn. Dat wier e Steierschued vu ronn 735.000 Euro gewiescht.

