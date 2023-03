Den Yves Wengler wollt no de Wale keen neit Mandat méi iwwerhuelen an huet dofir decidéiert, seng Demissioun eranzeginn, wéi hie sot.

Den Ament ass eng Comitésreunioun am Gaang, wou d'Resultater vun Auditten virgestallt ginn, an deenen et ëm Analyse vun der Gestion financière geet an ëm d'Gestioun vum Personal, domadder verbonnen Reprochen vun Harcèlement.

Onreegelméissegkeeten am Budget an de Konte vum SIGI

D'Observatioune vun den Irregularitéiten am Budget an an de rezente Konten hat den Inneministère am Juli zejoert un d'zoustänneg Instanze vum Syndikat weiderginn.

D'Ministesch hat reagéiert no Nouvellen an der Press ëm eng schlecht Gestioun bannent de Sigi-Strukturen. Nouvellen, déi et zanter Joren ëmmer nees gouf an déi och d'Gewerkschaft FGFC op de Plang geruff hat.

De Gemengesyndikat geréiert den informatesche Reseau vu quasi alle Gemengen am Land.