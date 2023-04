Saisonal Effekter suergen dofir, dass den annuellen Inflatiounstaux vu 4,3 op 3,6 Prozent zeréckgaangen ass.

Am Mount Mäerz goungen d'Präisser awer soss ëm 0,3% erop, dat virun allem wéinst Haussë bei de Liewensmëttel. Bal een Drëttel erop goung et bei frëschem Geméis a beim Botter. Minimal Baissë gouf et op där anerer Säit bei de Pëtrolsproduiten.