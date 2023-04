Vum 18. bis de 25. Abrëll hunn d'Bierger d'Méiglechkeet, op Feeler bei de Wielerlëschten opmierksam ze maachen.

Den 11. Juni sinn zu Lëtzebuerg Gemengewalen. Vum 18. bis de 25. Abrëll inclus leien an de Gemengen d'Wielerlëschten aus. Op dëse sinn d'Nimm vun deene Leit vermierkt, déi tëscht dem 17. Abrëll an dem 11. Juni 18 Joer kréien. All Bierger ka sech un de Schäfferot wennen, fir Reklamatiounen eranzeginn. Et kann een dorop opmierksam maachen, datt Leit net op de Lëschte stinn, obwuel se d'Recht hätten. All Reklamatioun muss fir d'éischt mat allen néidege Piècen un de Schäfferot geriicht ginn, fir datt se virun der Cour administrative recevabel ass.