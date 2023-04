D'Energietransitioun soll fir d'Bierger a fir d'Betriber esou einfach wéi méiglech ginn, dat wier d'Zil vum aktualiséierten nationale Klimaplang PNEC.

Dee gouf wéinst der Energiekris aktualiséiert an déi nei Versioun direkt vu véier Ministere presentéiert. Mesuren, déi et scho ginn, soll den neie PNEC verschäerfen, ma konkret gëllt dat just fir d‘CO2-Tax, déi all Joers soll eropgoen. Dat ëm 5 Euro d'Joer, bis op 45€ pro Tonn fir 2026.

D'Zil vum nationale Klimaplang: Bis 2030 wëllt een d'Zäregas-Emissiounen ëm 55 Prozent par Rapport zu 2005 reduzéieren, an en Undeel vun 35 bis 37 Prozent un erneierbaren Energien.

Aktuell läit Lëtzebuerg mat 11 Prozent op leschter Plaz vun der EU, huet awer déi héchsten Zäregasquote pro Kapp. Dat wéinst dem Tanktourismus.

D‘Ëmweltministesch Joelle Welfring erkläert, et wéilt een den Tanktourismus iwwert déi méi héich CO2-Tax lues a lues auslafe loossen. Dofir hätt ee vun engem méi radikalen Eropsetzen ofgesinn, dat de Klimabiergerrot gefuerdert hat.

Wat déi energeetesch Renovatiounen oder d‘Elektromobilitéit ugeet, setzt ee weider op d'Fräiwëllegkeet vun de Bierger.

Gréisste Pollueure sinn zu Lëtzebuerg den Transport, d‘Industrie an de Bau. Allerdéngs sinn déi grouss Betriber wei Arcelor, Dupont oder Kronospan net am Klimaplang consideréiert, mä si sinn am internationalen Emissiounshandel dran, bezuelen also fir hir Emissiounen. De Klimaschutz an déi wirtschaftlech Attraktivitéit vu Lëtzebuerg fir grouss Betriber wier nu mol e Balance-Akt, seet de Wirtschaftsminister Franz Fayot. Et misst een kucken, d'Betriber an der EU ze halen a virun deloyaler Konkurrenz, zum Beispill aus China ze schützen. Do géifen et schliisslech iwwerhaapt keng Oplagen.

De Budget fir den neie Klimaplang konnt een aktuell nach net chiffréieren. Vum 17. Abrëll un hunn d'Bierger dann elo ee Mount Zäit, fir hir Proposen eranzeginn.