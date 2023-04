E Samschdeg den Owend ass déi grouss Ofschloss-Sendung vum Télévie. Dës Woch besiche mer déi eenzel Zenteren uechtert d'Land.

De Centre de Promesse zu Rodange ass ganz enk mam Télévie verbonnen, well dësen ass e fixen Zenter, also een, deen all Joer dobäi ass. D'Rosa Clemente vun der Magazin-Ekipp war e Méindeg op der Plaz an huet déi éischt Schécke fir de gudden Zweck respektiv fir d'Kriibsfuerschung entgéintgeholl.