Knapp 20 Prozent (19,8%) vun den Awunner ouni Lëtzebuerger Nationalitéit hu sech ageschriwwe fir den 11. Juni hir Stëmm bei de Gemengewalen ofzeginn.

An absolutten Zuele sinn dat der 50.084. Dat huet de Familljeministère de Mëttwoch de Moie matgedeelt. 2017 waren et nach bal 23 (22,8%) Prozent. Wann ee just géing déi Leit kucken, déi méi wéi 5 Joer am Land sinn an déi och bei de leschte Wale virun der Reform hätte wielen dierfen, wier den Taux awer ëm knapp ee Prozent geklommen an dorobber wier een immens houfreg, sou d'Familljeministesch Corinne Cahen.

Zu Bech ass den Inscriptiounstaux am héchsten, do hu sech quasi d'Hallschent vun den Auslänner ageschriwwen, an der Gemeng Park Housen ass den Taux am nidderegste mat gutt 13 Prozent.