An eiser Serie ronderëm de Mérite Jeunesse stelle mer Iech haut d'Monica Marthino méi genee vir.

Mat sengen 18 Joer ass d’Schülerin vun enger 2e am ECG immens engagéiert, dat och schonn éiert hatt sech fir de weltwäit gréisste Jugendprogramm ugemellt hat. Wéi fir all déi, déi fir d’éischt dobäi sinn, ass et fir hat d'Kategorie Bronze, als Talent huet hatt sech Spuenesch erausgesicht, beim Benevolat engagéiert hatt sech beim Déifferdenger Turnveräin "Flic Flac" als Co-Trainerin a beim Sport mécht d’Monica Cheerleading bei de "Sweet Devils" zu Esch. Wéi hatt dës Experienz erlieft a wat hatt vum Mérite Jeunesse alles mat op de Wee fir säi spéidert Liewen hëlt, gesitt der am Reportage.