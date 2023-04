"Ënner esou Konditioune brauche mir keng Bodycam", seet lo d'Policegewerkschaft, déi u sech Demandeur vun dem System war, virop am Interessi vum Polizist.

Grond fir dësen Ëmschwong sinn Amendementer zum Gesetzprojet, déi zënter e puer Deeg virleien an no den Avise vu Staatsrot, Dateschutzkommissioun a consultativer Mënscherechtskommissioun geschriwwe goufen.

Den Text wier net gutt esou, huet den SNPGL e Méindeg den Owend op senger Generalversammlung ënnerstrach.

SNPGL awer net fir Bodycams / Reportage Dany Rasqué

Am Text gëtt elo en Ënnerscheed gemaach, ob d'Bodycam an engem Espace public oder engem Espace privé benotzt gëtt. Fir d'Perséinlechkeetsrechter ze schützen, wier dat zwar verständlech, seet de Vizepresident vum SNPGL, de Marco Richard, mä aus Siicht vun der Policetaktik suboptimal:

"D'Ausléise vun der Bodycam muss fir Polizisten a kritesche Situatiounen zum Reflex ginn. Esou e Reflex muss untrainéiert ginn an et schéngt elo scho sécher, datt d'Beamten a Stresssituatioune kaum fäeg sinn, tëschent de Konditiounen am Espace public an deenen am Espace privé z'ënnerscheeden. Fir datt d'Polizisten net riskéieren, bei ville Geleeënheete falsch ze sinn, well se reflexaarteg hir Bodycam ausgeléist hunn, ouni vun de Konditiounen hier dozou berechtegt gewiescht ze sinn, mussen iwwerall déi selwecht Konditioune gëllen."



Problemer gesäit d'Policegewerkschaft och wann et drëm geet, wien déi Biller dono dierf kucken. Aktuell wier virgesinn, datt e Polizist deemno wéi eng schrëftlech motivéiert Demande un de Generaldirekter misst maachen, fir Accès zu de Biller ze kréien. Esou wéi den Text elo géif virleien, hätt en trotz allem gudde Wëlle méi Nodeeler wéi Virdeeler.

"Wann deen Text net däitlech verbessert gëtt, da wieren déi knapp 6 Milliounen, déi d'Bodycam der Fiche financière no iwwert déi nächst 5 Joer kascht, besser éierens anescht investéiert. Vum SNPGL haut an hei den däitleche Message un de Minister Kox: Ënner esou Konditioune brauche mir keng Bodycam an et soll keen higoen a behaapten, mir wiere mat deem Text deen elo um Wee ass averstanen."



An awer fäert d'Policegewerkschaft, datt en elo kuerz virun de Wale mordikuss duerchgeboxt gëtt, well d'Bodycams am Koalitiounsaccord stinn.