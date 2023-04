Eng Aarbechtszäitreduktioun hätt ënnerschiddlech Effeten, jee no Natur vun der Aarbecht a vum Secteur a jee nodeem, wou een a senger Karriär ass.

Eng Aarbechtszäitreduktioun, jee nodeem wéi se ausgeriicht ass, hätt ganz ënnerschiddlech Effeten, souwuel op d’Wuelbefanne vun de Salariéen, den Emploi an de Chômage, wéi och op d’Kompetitivitéit vun de Betriber.

Mat an der Moyenne 1.701 Aarbechtsstonnen d'Joer géifen Salariéen zu Lëtzebuerg méi schaffen wéi d'Kolleegen an Däitschland, Frankräich oder an der Belsch. Doriwwer eraus hätten zwee vun dräi Salariéen gesot, si wéilte manner schaffen.

Ënnert anerem dat sinn d’Konklusioune vun der Etüd vum Liser iwwert d’Aarbechtszäitreduktioun, déi den Aarbechtsminister Georges Engel en Dënschdeg de Mëtteg der Press virgestallt huet.

An de Konklusioune recommandéieren d’Fuerscher vum Luxembourg Institute for socio-economic research och, datt misst präzis definéiert ginn, wat eng Aarbechtszäitreduktioun uviséiert a wéi se soll ëmgesat ginn. Donieft missten och weider laangfristeg Etüden, mee och Micro-Simulatioune gemaach ginn.

En Dënschdeg de Moien hat den Aarbechtsminister d’Etüd schonn am Comité permanent du travail et de l’emploi presentéiert. D’Vertrieder vum Patronat waren awer net dobäi. Der Union des entreprises no wier d’Reunioun ze kuerzfristeg aberuff ginn, fir sech anstänneg kënnen drop virzebereeden. Si werfen dem Minister vir, si virun e Fait accompli ze setzen.