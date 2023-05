D’Jeeërfederatioun hat fir hir Generalversammlung op Iechternach invitéiert.

Eng éischte Kéier war d’Joelle Welfring als Ëmweltministesch dobäi. Et annoncéiert sech eng konstruktiv a scho bal kollegial Zesummenaarbecht – am Déngscht vun der Natur?! Den Ament gëtt am Ëmweltministère un der Juegd op Wëllschwäin geschafft. Mat aneren Zäiten, wou ee si däerf joen, wéilt een, grad ewéi mat enger ganzer Rei anere Punkten, de Jeeër hir Aarbecht vereinfachen a si ënnerstëtzen. Dat sot d’Ëmweltministesch Joelle Welfring, déi e Sonndeg eng éischte Kéier als politesch Responsabel op enger Generalversammlung vun der Jeeërfederatioun war. Si wieren natierlech Alliéierter fir d’Natur, sou d’Ministesch, déi mam President Jo Studer usëtze war. Deen ass enchantéiert a lueft deen neie Stil vu der Zesummenaarbecht.

"Dir lauschtert no a sidd iech net ze schued, fir mat op den Hochsitz ze goen, an esou d’Juegd besser kennen ze léieren", sou de Jo Studer, deen och eng besser Zesummenaarbecht mat der Naturverwaltung feststellt."

Et wier wichteg, dass et tëscht Regierung, Naturverwaltung an de Jeeër KENG Tabue géif, äntwert d’Ministesch. Och wann ee sech net ëmmer eens wier, misst ee kënne pragmatesch un d’Saachen eru goen, an hir Lëscht mat der Federatioun hiren Uleies, wier e Sonndeg nach méi laang ginn. Eng oppen Diskussioun wier wichteg, sou d’Joelle Welfring, déi drun erënnert, dass si mam iwwerschafften Naturschutzgesetz de Jeeër d’Aarbecht vereinfacht. Si wieren natierlech Alliéierter fir d’Natur.

Den 30. Juni ass déi nächst an deemno 3. Reunioun tëscht Jeeër, Politik a Verwaltung am Ëmweltministère. Thema, wéi gesot: Ouvertureszäite vun der Juegd op Wëllschwäin. D’Jeeërfederatioun feiert iwwregens dëst Joer hiren 20. Gebuertsdag.