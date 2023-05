Nieft de 6 Gemengen, wou am Juni net gewielt gëtt, kënnt lo mat Bäerdref eng weider dobäi - dat aus engem tragesche Grond.

Mam Doud vum Carlo Bentner ass ee vun de Kandidaten an där Ostgemeng verscheet.

Domat applizéiert sech RTL Informatiounen no den Artikel 203 vum Walgesetz*, sou datt am Stierffall vun engem Kandidat an enger Majorzgemeng d'Wale musse reportéiert ginn.

De Conseiller Carlo Bentner ass mat 8 weidere Kandidaten an aktuelle Schäffen a Conseilleren ëm de Buergermeeschter Joé Nilles mat an d'Wale gaangen.

Zu Bäerdref hate sech 16 Kandidaten fir déi 9 Sëtz am Gemengerot opgesat - wéi gesot sinn d'Walen vum Juni op e spéideren Datum reportéiert an och nei Kandidature ginn nees ugeholl.

"D’Equipe fir eis Gemeng" seet dem Carel Bentner an engem Message op de soziale Reseauen "als engagéierte Bäertrefer" Äddi, dat nodeems de Politiker 18 Joer aktiv an der Gemengepolitik engagéiert war.

E Sonndeg war de Carlo Bentner am Alter vun 70 Joer no laanger Krankheet gestuerwen.

Aus Respekt virun dem Verstuerwenen a senger Famill gouf Ee sech mat der Ekipp "Impuls Bäertref" eens, fir d'Walcampagne rouen ze loossen.

Bei de Walen 2017 war de Carlo Bentner de 6t-Gewielten zu Bäerdref a souz zanterhier als Conseiller am Gemengerot - ee Posten, op deem hien zanter 2005 war.

