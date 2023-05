Wéi et an engem Schreiwes heescht, hätt e Samschdeg de Moien eng Maschinn matgedeelt, datt een Indicen hätt, datt ee Problemer mam Fuerwierk hätt.

Fir sécher landen ze kënnen, wieren d'Pilote vun der Cargoluxmaschinn B747-8F LX-VCB eng éischte Kéier déif iwwert de Findel geflunn, fir datt ee vum Buedem aus konnt sécherstellen, ob d'Fuerwierk an domadder och d'Rieder vun der Maschinn alleguerte géife funktionéieren. Wéi dat confirméiert konnt ginn, konnt de Fliger och sécher um Luxairport landen. Wéi et vun der Cargolux heescht, wier kengem eppes geschitt.

D'Schreiwes vu Cargolux

Low pass at LUX airportLuxembourg, 20 May 2023 – Cargolux confirms that B747-8F LX-VCB declared an emergency in coming to land at Findel Airport. They had an indication of the aircraft's landing gears not being properly deployed. They executed a low fly past to confirm that all gears were down. The aircraft landed safely with the emergency services on hand.

No injuries were sustained to people.