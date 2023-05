"All Projet, deen d'Leit entlaascht, muss absolut Prioritéit hunn", esou den Deputéierte Sven Clement.

Beim Steierkredit missten dem Deputéierte vun de Piraten no d’Instanze "Gas ginn". Hien huet awer am RTL-Interview gewarnt, datt d’Regierung eng honnert legislativ Texter an der Chamber deposéiert hätt, mä de Staatsrot virum Summer méiglecherweis just een Drëttel dovunner kéint aviséieren. Dobäi kéim, datt d’Majoritéitsparteie keng Sitzunge vun der Chamber no der Vakanz méi wéilte organiséieren, well den 8. Oktober Chamberwale sinn.

Extrait Sven Clement (1) Den Deputéierte vun der Piratepartei doriwwer, datt Projeten, déi d'Leit entlaaschten, Prioritéit musse kréien.

Wéi RTL de Moie gemellt hat, wëll de Finanzministère jo, datt den neie Steierkredit nach virum Summer gestëmmt gëtt, mä déi zoustänneg Chamberkommissioun kéint näischt maachen, soulaang den Avis vum Staatsrot net virläit.

De Sven Clement gesäit dat als "problematesch" un. "D’Chamber hätt direkt kënne mam Depot vum Projet drop schaffen", sou de Pirat. Réng theoretesch kéint d’Chamber e Projet och stëmmen, iert den Avis do ass, a "pokeren", datt d’Dispens vum zweete Vott kënnt. "Dat gesot, läit et och an den Hänn vun de Regierungsparteien, firwat déi Texter nach net beschafft goufen, iert den Avis vum Staatsrot do ass", sou nach de Sven Clement. Ënnert den aktuelle Reegelen an der Chamber hätt d’Oppositioun keng Moyen, fir datt et méi séier geet.

Automatesch Upassung

Den neie Steierkredit soll jo fir dëst Joer retroaktiv op den 1. Januar enger Upassung vum Steierbarème un zwou Indextranchen entspriechen. D’nächst Joer sollen d’Barèmen un 2,5 Indextranchen ugepasst ginn. D’Salariatskummer notamment fuerdert awer eng Upassung un 8 Indextranchen, déi et zanter der leschter Upassung gouf, respektiv datt de Barème esou wéi an de 90er Joren automatesch ugepasst gëtt.

D’Piraten hu Wëlles, eng automatesch Upassung als Fuerderung an hire Walprogramm fir d’Chamberwale vum 8. Oktober anzeschreiwen: "Fir genau ze sinn, wëlle mer, datt um Enn vum Joer gekuckt gëtt, wou den Index dee Moment steet, an dann eng motivéiert Propos vun der Regierung muss an d’Chamber kommen, fir de Barème unzepassen. Duerno ass et dann natierlech un der Regierung an un der Chamber z’entscheeden, ob déi Upassung géing kommen", esou de Sven Clement. Déi Fuerderung wier op jiddwer Fall schonn an der Piratepartei diskutéiert, de Walprogramm ass awer elo nach net adoptéiert ginn.