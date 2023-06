An de leschte Woche wieren ëmmer rëm Plakater beschmiert ginn. Ma déi rezent Aktioun hätt elo d'Faass zum iwwerlafe bruecht.

Dat deelen déi Gréng vun Iechternach an engem Communiqué mat. D'Stëmmung am Walkampf wier schonn zanter Wochen extrem ugespaant. Et wier ëmmer rëm zu perséinlechen Attacken op Kandidate komm an et wier probéiert ginn si anzeschüchteren. Sou wier zum Beispill ee vun den zwee Spëtzekandidate virun der eegener Hausdier vernannt ginn an hätt den Auto beschiedegt an zerkraazt kritt. Walplakater wiere reegelméisseg geklaut oder beschiedegt, Kandidaten als Terroristen bezeechent an Nazi-Symboler op d'Plakater geschmiert ginn.

Déi Entwécklung hätt hiren "inakzeptabelen an entsetzlechen Héichpunkt" an der Nuecht vun en Donneschden op e Freiden areecht, wéi eng doudeg Katz op engem Plakat mat de Gesiichter vun deenen zwee Spëtzekandidate fonnt gouf.

Wann Dir op d'Bild klickt, gesitt Dir d'Foto vun der doudeger Kaz um Walplakat. Oppassen: Sensibele Contenu!

Déi gréng Sektioun vun Iechternach hätt dowéinst e Freidegmoien Plainte eragereecht. Et géing een déi Virfäll schaarf verurteelen a Respekt virun de Kandidate an hirer demokrateschen Iwwerzeegunge fuerderen.

