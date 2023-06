All Joer kommen eng 4.000 Schülerinnen a Schüler aus dem Ausland nei an de Lëtzebuerger Schoulsystem, also 3,6 Prozent vun der Schoulpopulatioun.

Hir Integratioun hätt awer an der Vergaangenheet net ëmmer sou geklappt wéi se sollt, esou den DP-Educatiounsminister Claude Meisch en Dënschdeg de Moie virun der Press. Mat engem neie Gesetz, dat nach virum Summer an der Chamber soll gestëmmt ginn, soll dat sech änneren. Domat gëtt e Service fir d'schoulesch Integratioun an de schouleschen Accueil (SIA) geschaaft. Doduerch sollen d'Schüler an d'Eltere berode ginn an eng Begleedung vu bis zu zwee Joer assuréieren. Nieft der Aarbecht mat de Famillje géing den neie Service awer och d'Schoulen op déi nei Kanner a Jonker preparéieren.

D'Ekipp, déi de Service am Ministère hunn, gëtt et schonn a gouf a Preparatioun fir déi nei Tâchen an de leschte Joren op 35 Mataarbechter opgestockt. Donieft kritt an all Schoul eng Persoun eng Decharge als Uspriechpartner.