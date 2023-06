A senger neier Konjunkturnott ajustéiert de Statec d'Previsioune fir de Wirtschaftswuesstem op dëst Joer 1,5 an d'nächst Joer 2,5 Prozent vum PIB no ënnen.

D'Eurozon wier technesch an der Rezessioun, esou de Statec-Direkter Serge Allegrezza, an den Avantage vum Grand-Duché par Rapport zu den aneren Euro-Länner wier am Gaangen zréckzegoen.

Dës konjunkturell Situatioun wäert uechter d'Secteuren ze spiere sinn, ma besonnesch am Bau, doduerch datt d'Konditioune fir Prêten ze kréie méi schwiereg sinn an d'Immobiliëpräisser falen.

Et gëtt och erwaart, datt manner nei Aarbechtsplaze geschaaft ginn. Ma doduerch, datt nach ëmmer vill qualifizéiert Personal gesicht gëtt, dierft de Chômage awer net ze staark klammen.