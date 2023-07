Mat enger Nouveautéit geet d'CSV an d'Chamberwalen eran, wëll et dëst Joer eng Première ass, datt et an de Bezierker Duebelspëtzte ginn.

D'CSV-Duebelspëtzten sinn awer net paritéitesch besat. De Prinzip heivunner gouf majoritär e Freideg an engem CSV-Nationalcomité guttgeheescht. D'Nimm vun dëse Spëtzte sinn natierlech interessant, ëmsou méi d'CSV jo wëll incontournabel ginn, fir mat an eng nächst Regierungskoalitioun ze kommen. RTL-Informatiounen no, ass am Bezierk Zentrum nieft dem nationale Spëtzekandidat Luc Frieden d'Co-Parteipresidentin a Stater Conseillère Elisabeth Margue un der Spëtzt vun der Lëscht. Am Süde féiert den Duo vun den Députés-Maires Georges Mischo a Gilles Roth d'Lëscht un. Am Norden heescht d'Leader-Koppel Martine Hansen an den EU-Deputéierte Christophe Hansen. Am Osten, wou d'CSV dräi Mandater ze verdeedegen huet, heescht de Leader-Duo Léon Gloden a Max Hengel. D'Lëschte vun de 60 Kandidaten inklusiv dës proposéiert Spëtzen-Duoe mussen nach e Freideg den Owend an e Samschdeg vun de véier Bezierkscomitéë formell guttgeheescht ginn, éier se e Samschdeg de Moien um CSV-Konvent um Lampertsbierg presentéiert ginn. Eisen Informatiounen no ginn all Députés-sortants nees mat an d'Walen, ausser de Jean-Marie Halsdorf, dee jo neie Péitenger Buergermeeschter ass, an de laangjäregen Deputéierten Ali Kaes, deen an de politesche Congé geet.