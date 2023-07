Zu Sandweiler ass déi gewielten DP-LSAP Majoritéit entsat. Béid Parteien hunn e Freideg am spéiden Owend op e Protestpiquet geruff.

Dee war e Samschdeg de Moie virun der Gemeng. Grond fir d'Roserei ass en neie Logo fir Sandweiler, deen déi al Majoritéit elo op hirem drëttleschte Schaffdag nach séier agefouert huet. En Dose Persounen wären de Samschdeg de Moien an de Gemengenatelier eragaangen a wollte verhënneren, datt do de Logo op de Gemengenautoe gewiesselt gëtt.

En tristen, onästheteschen, schwaarz-wäisse Logo, deen näischt ausseet, heescht et vun där neier Majoritéit, déi déi aner Woch vereedegt gëtt.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der neier Majoritéit

Si huet net schlecht gestaunt, wéi d'CSV an déi Gréng d'Bierger duerch e Schreiwes an iwwer Internet iwwert dës nei grafesch Identitéit informéiert hunn.

Déi soll der Gemeng awer net just online en neit Gesiicht ginn, mä och op der Fassad vun der Gemeng, op den Déngschtautoen, der Déngschtkleedung an dem Bréifpabeier.

Déi Changementer si fir déi nächst Deeg ugekënnegt.

D'DP an d'LSAP schwätze vun enger iwwerflësseger Aktioun, där hiren Zäitpunkt e ganz battere Bäigeschmaach géif hannerloossen.

Déi Aktioun wier och zu kengem Ament an enger Sëtzung vum Gemengerot annoncéiert ginn an et wier och kee Vertrieder iwwert d'Käschten informéiert ginn, déi elo géifen ufalen.

D'Transparenz an d'Biergerbedeelegung, déi d'CSV an déi Gréng an hire Walprogrammer versprach hätten, wier deemno just waarm Loft gewiescht.

Deen neie Logo weist iwweregens net méi de Relief vum Gemengenhaus.

D'CSV an déi Gréng wollten dat wärend hirem Mandat nei baue loossen, mä d'Leit zu Sandweiler haten 2021 an engem Referendum däitlech dogéint gestëmmt.

Wéi grouss d'Freed iwwert dëse leschte Kaddo ass an ob dat lescht Wuert wierklech scho geschwat ass, bleift dann ofzewaarden.