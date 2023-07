An der leschter Chamberwoch virun der Vakanz steet ënnert anerem de Gesetzprojet iwwert d'Dezentraliséierung vun de medezinesche Servicer um Ordre du Jour.

Deen Text hat besonnesch vill Kritik vum Staatsrot kritt, d'Regierung huet nogebessert an doropshin huet de Staatsrot seng Reserve opgehuewen.

De gesondheetspolitesche Spriecher vun der CSV a Parteipresident Claude Wiseler ass awer dovunner iwwerzeegt, datt den Text viru Geriicht net géif Stand halen.

Sollt den Text eng Kéier gekippt ginn, hätt dat Konsequenze fir de Gesondheetssystem an de Staat. D'CSV betount si géif - ënnert anerem aus deem Grond - den Text net matstëmmen a rifft déi aner Parteien op, och dogéint ze stëmmen.

En Appell, dee sech notamment un d'DP riicht, erkläert de Claude Wiseler:

"Déi soss liberal ass, déi sech an hiren Discoursen an de leschten 3, 4 Méint, an de leschte Jore konsequent fir déi liberal Medezin agesat huet. Op d'mannst an de Wieder an an de Rieden. Hire Vott ass elo och e Beweis dofir, ob dat, wat se soen, dann och seriö gemengt ass oder ob se hei d'Aen zoumaachen an d'Oueren zoumaachen an einfach déi sozialistesch Texter matstëmmen. Mir sinn an der leschter Woch vun der Chamber an da soen ech den DP-Kolleegen si sollen hiren Iwwerzeegungen nogoen an net blann der Koalitiounslogik follegen, well mir sinn um Schluss vun der Legislaturperiod, dat ass net méi néideg."

© René Pfeiffer / RTL

Déi Liberal sollen dofir dat stëmmen, wat si richteg fannen, esou de Claude Wiseler. De Vott ass en Donneschden de Moien an der Chamber.