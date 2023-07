Wéi de Porte-parole vun der Administration judiciaire an egnem Schreiwes matdeelt, koum et zu engem brutale Virfall mat mannerjärege Meedercher zu Dikrech.

E Samschdeg den Owend hat e Jonkt vun 13 Joer en anert Meedche mat enger futtisser Fläsch ugegraff a verwonnt, fir sech wéinst enger Denonciatioun ze rächen. D'Beamten op der Plaz hunn d'Meedchen immobiliséiert an decidéiert, dass et provisoresch sollt an der Sécherheetsunitéit vum Centre socio-édicatif zu Dräibuer placéiert ginn. Well do awer keng Plaz méi war a schonn eng Komplizin ënnerbruecht war, koum d'Meedchen vun 13 Joer an d'Cellule d'accueil zu Schrasseg. Wéi et fir d'Meedche weidergeet, schreift de Parquet net.

Schreiwes

Communiqué de presse des parquets en relation avec le placement d'une mineure (23.07.2023)

Une jeune fille de treize ans a blessé une autre mineure à Diekirch hier dans la soirée à l’aide d’une bouteille de bière cassée. Dans la mesure où elle a annoncé, en présence des agents de police qui l’immobilisaient, de se venger de la victime parce que celle-ci l’avait dénoncée, le parquet a décidé de la placer provisoirement à l’unité de sécurité du centre socio-éducatif à Dreiborn. Au regard du fait que plus aucune place n’était disponible dans cette structure et que l’une de ses complices réside d’ores et déjà au Centre socio-éducatif, la jeune fille a dû être placée à la cellule d’accueil du Centre pénitentiaire à Schrassig.