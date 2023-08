Op der Nord-Lëscht vu Liberté-Fräiheet vum Ex-ADR-Deputéierte Roy Reding, huet d'Jessica Schiltz annoncéiert, datt Si net wéilt gewielt ginn.

D'38 Joer al Dikrecher Handwierkerin seet an engem perséinlechen Video, datt Si "Diffamatiounen a Ligen net néideg hätt, an datt Aneren hir Valeuren entgleist wieren". Si géif sech duerfir aus der Course ëm d'Chamberwalen zeréck zéien.

D'Jessica Schiltz géif als "roueg" Kandidatin mat an d'Walen goen, déi dann och d'Leit freet, hir keng Stëmm ze ginn.

Domat sinn elo am Prinzip nach 8 Kandidaten op der Nord-Lëscht vu Liberté-Fräiheet.

