Wéi de CGDIS eis op Nofro hi bestätegt huet, koum et e Samschdeg den Owend zu engem éischter ongewéinlechen Asaz um Glacis.

Géint 21.30 Auer gouf den 112 alertéiert, dass eng Damm géif op der Fouer accouchéieren.

Wéi d'Ekipp op der Plaz ukomm ass, war d'Kand schonn op d'Welt komm. E fräiwëllege Pompjee war scho virdrun op der Plaz an huet d'Gebuert begleet. Wéi et vum CGDIS heescht, huet et sech wuel ëm eng Sturzgebuert gehandelt.

D’Kand an d’Mamm sinn uschléissend mat enger Ambulanz, zesumme mam SAMU-Dokter, an d’Spidol gefouert ginn.

Souwuel der Mamm, wéi och dem Kand geet et gutt.