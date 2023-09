Wärend de Gemengerot d'Reklamme vun de Parteien op verschidden ëffentlech Plaze begrenze wollt, erlaabt eng national Autorisatioun méi wäit ze goen.

Zu Ettelbréck suergen aktuell Walplakater vun de Piraten fir Diskussiounen. Den 1. Schäffen a Kandidat bei de Chamberwale Jean-Paul Schaaf (CSV) huet sech op Facebook doriwwer beschwéiert, datt d'Piraten hir Plakater u Luuchtepottoe laanscht Nationalstroosse gehaangen hunn. Dobäi hätten déi 4 Parteien, déi am Gemengerot vertruede sinn, also CSV, DP, déi Gréng an LSAP an engem unanime Vott decidéiert, datt d'Parteie just op 9 definéierte Gemengeplazen Reklamm maachen duerfen. Dobäi kënnt nach eng Plaz an der Entrée vun Ettelbréck, op Héicht vun der fréierer Zigarettefabréck, wou grouss Plakater opgeriicht duerfe ginn.

Hannergrond vun där Decisioun ass dem Jean-Paul Schaaf no, datt virun enger gewësser Zäit kommerziell Reklammen un de Luuchtepottoe ëmmer méi opkomm wieren. Fir deem entgéintzewierken, hätt een ee Verbuet vun esou Plakater an de Policereglement vun der Gemeng Ettelbréck opgeholl. Am Virfeld vun de Gemengewalen dëst Joer hätt ee sech dunn d'Fro gestallt, wéi ee mat de Walplakater ëmgoe soll, a sech schlussendlech dofir decidéiert, dat Verbuet bäizebehalen. Bei de Walen den 11. Juni haten awer eben och just déi 4 Parteien deelgeholl, déi de Verbuet och matgestëmmt haten.

National Reegelung iwwertrompt Gemengereglement

Bei de Chamberwalen den 8. Oktober stelle sech mat ADR, Fokus, déi Konservativ, déi Lénk, Liberté-Fräiheet an de Piraten am Nordbezierk awer nach sechs weider Parteien zur Wiel. Wéi den nationale Spëtzekandidat vun de Piraten Sven Clement an engem Commentaire ënnert dem Post vum Jean-Paul Schaaf schreift, hätt seng Partei eng national Autorisatioun fir laanscht all Staatsstroossen ze affichéieren.

Bei der Gemeng bedauert een dem Jean-Paul Schaaf no iwwerdeems, datt Ponts et chaussées kee Kontakt mat de lokale Responsabele opgeholl hunn, äert se d'Autorisatioun erausginn hunn. Et hätt ee beim Inneministère nogefrot an do hätt et geheescht, datt déi national Gesetzgebung hei mat ganz grousser Warscheinlechkeet iwwert dem Gemengereglement stoe géing. D'Gemeng Ettelbréck wäert zwar warscheinlech nach ee Bréif schécke fir hiren Onmutt iwwert d'Situatioun auszedrécken, mee d'Plakater wäerten awer hänke bleiwen. D'Piraten hätte nämlech scho mat juristesche Suitte gedreet, wann dat net de Fall sollt sinn.

Et kann een dervun ausgoen, datt et bis zum 8. Oktober och nach op enge sëllegen anere Plazen uechter d'Land zu änlechen Diskussioune komme wäert.