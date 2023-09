Lëtzebuerg krut vum Anti-Folter Comité vum Europarot en Triple D Minus, eng kloer Datz.

Dat sot den Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher Charel Schmit e Freideg de Moien hei um Radio iwwer de Rapport vun deem Comité, an deem Lëtzebuerg fir seng Prisongsinfrastrukturen ferm kritiséiert gëtt. Virop dofir, dass an Ausnamefäll nach ëmmer Jonker an de Prisong fir Erwuessener op Schraasseg kommen.

Dem Charel Schmit no wär den Europarot ganz enttäuscht iwwer d'Situatioun zu Lëtzebuerg. Dat well en huet misse constatéieren, dass no der éischter Visitt vum Anti-Folter Comité 1993 net vill geschitt wär.

Den Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher hofft, dass d'Reform vum Jugendschutz- a Jugendstrofrecht séier iwwer d'Bün geet. Doran ass och en neie Prisong fir Mannerjäreger um Site vun der Unisec zu Dräibuer geplangt. Dat misst eng Prioritéit fir déi nächst Regierung sinn, esou de Charel Schmit. Weder hie selwer nach d'Ombudsman Claudia Monti hätte scho Pläng fir esou e Prisong gesinn.

Bis de Projet realiséiert ass, kéint et also nach Joren daueren. De Charel Schmit fuerdert dowéinst provisoresch Strukturen. Wärend der Pandemie hätt d'Regierung am Gesondheetsberäich jo och performant Iwwergangsléisungen op d'Been gestalt.

De Rapport läit senger Meenung no och richteg mat der Aschätzung, dass d'psychiatresch Versuergung an den Ariichtungen fir jugendlech Krimineller net duer geet. Vill vun den jonken Detenuen bréichtn psychiatresch Hëllef.

Virun allem de Weekend iwwer kriten si déi net.