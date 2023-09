Zu 75% ass et medezinesch indiquéiert, datt e Patient en Test am Scanner verschriwwe krut. Bei 80% läit d'Pertinenz bei den Untersuchungen an engem IRM.

Dës Chifferen huet en Audit erginn, bei deem d'Pertinenz vun iwwer 1.000 medezineschen Demandë fir en Test am Scanner oder engem IRM vu 4 franséischen Radiologie-Professeren ënnert d'Lupp geholl goufen - dat op Demande vum Gesondheetsministère.

De Pertinenz-Taux bei Scanner-Tester goung bannent 7 Joer ëm 14 Punkten souguer erop, wat natierlech déi Responsabel am Santésministère zefriddestellt.

Zeréck ze féiere wier dëst op Sensibiliséierungs-Campagnë bei den Dokteren an datt d'Zuel vun den IRMe vu 7 op 12 eropgaangen ass.

Dee klengsten Pertinenz-Taux bei Scanner-Tester ginn et bei Untersuchungen vun der Wirbelsail an den Extremitéite vum Kierper.

Bei 14% vun den IRM-Tester, déi verschriwwe goufen, wier et medezinesch éischter indiquéiert a sënnvoll gewiecht, eng Echo- oder Radiographie maachen ze loossen.

Allgemeng ass de Pertinenz-Taux fir IRM a Scanner-Tester bei Kanner vill méi héich, wéi bei erwuessene Patienten, hält den Nationalen Audit fest.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Publication du 2e audit national de la pertinence des demandes d'examens CT et IRM (19.09.2023)

Communiqué par : ministère de la Santé

Le ministère de la Santé annonce la publication du deuxième audit national sur la pertinence des demandes d'examens CT (scannographie par rayons X) et IRM sur sante.lu. Cet audit, réalisé par quatre auditeurs externes − tous professeurs de radiologie en France − a évalué la pertinence de 600 demandes d'examens CT et 480 demandes d'examens IRM.

La méthodologie utilisée dans cet audit est basée sur celle du premier audit réalisé en 2016. Chaque service de radiologie disposant d'un équipement CT ou IRM a fourni 60 demandes CT et 60 demandes IRM, anonymisées, pour des examens déjà réalisés. Les évaluations des auditeurs ont révélé les principaux résultats suivants:

• En 2023, les demandes d'examens CT et IRM comportent nettement plus d'informations sur le contexte clinique et la finalité de l'examen demandé qu'en 2016.

• Le taux de pertinence des demandes CT a augmenté, passant de 61% en 2016 à 75% en 2023.

• Le taux de pertinence des demandes d'examens IRM est resté stable, atteignant 80% en 2023 contre 78% en 2016.

• Les demandes d'examens CT du rachis et des extrémités présentent les taux de pertinence les plus bas (46% et 68%), similairement à 2016.

• Le pourcentage de demandes d'examens CT non pertinentes, pour lesquelles aucun examen de substitution n'est indiqué, a diminué de manière significative, passant de 16% en 2016 à 3% en 2023.

• Un autre type d'examen serait mieux indiqué pour 22% des demandes CT (plutôt une IRM dans 12% des cas) et 14% des demandes IRM (plutôt une échographie ou une radiographie).

• Le taux de pertinence des demandes CT (94%) et IRM (93%) concernant des enfants est bien meilleur que pour les demandes concernant des adultes, de manière similaire à 2016.

Le ministère de la Santé constate que la pertinence des demandes d'examens CT réalisés par les services de radiologie, ainsi que le contenu des demandes par les médecins demandeurs ont connu une amélioration significative par rapport au premier audit réalisé en 2016. Cette amélioration peut être attribuée à différentes initiatives, telles que l'ajout de cinq appareils IRM supplémentaires aux sept existants en 2016, des campagnes de sensibilisation menées auprès du public et des médecins, des modifications légales concernant la justification des examens radiologiques en 2019, ainsi que la création de guides, formulaires de demande et formations pour accompagner ces changements. De plus, des inspections de la radioprotection ont été menées dans tous les services de radiologie.

Les résultats de ce deuxième audit devraient encourager tous les acteurs impliqués à poursuivre les efforts d'amélioration dans ce domaine. Paulette Lenert, Vice-Premier ministre et ministre de la Santé, ajoute: «Nous restons engagés à continuer de promouvoir la pertinence des examens CT et IRM pour garantir des soins de qualité et une utilisation optimale de ces technologies médicales dans le Grand-Duché de Luxembourg.»