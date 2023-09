D'Parteien gi kuerz virun de Walen vum Kollektiv thematesch ënnert d'Lupp geholl.

De "ronnen Dësch" ass zënter 2015 eng Biergerinitiative, eng Zort Denkfabrick vun Acteuren aus der Zivilgesellschaft.

Do kënnt ee mat eegene Walpréifsteng. D'Parteien ginn thematesch ënnert d'Lupp geholl. Virun deem Hannergrond stoung eng Delegatioun virun der Chamber um Krautmaart.

De "ronnen Dësch" - Reportage vum Jean-Marc Sturm

An dësem Kollektiv fënnt een iwwer eng Dosen Acteuren wéi Caritas, der ASTI, CLAE, Cid femmes an gender, dem Mouvéco oder nach dem Votum Klima

Zil ass eng méi gerecht Gesellschaft mat der Integratioun vun alle Leit, abordabele Wunnraum, eng Brems géint Spekulatioun, keng stuer Course no Wuesstem, méi Nohaltegkeet, méi cibléiert Hëllefe fir Stéit mat niddregem Akommes, eng sozial-gerecht Steierpolitik, e besseren Accès bei der Santé, d'Lutte géint Diskriminatioun oder nach eng méi sensibel Approche a Saachen Gender.

© Jean-Marc Sturm

D'Walpréifsteng sollen op kee Fall eng Walempfeelung sinn seet de Coordinateur Serge Kollwelter. Et wëll een...: "..dass d'Leit sech Zäit huelen, fir ze kucken: Déi vill Käpp déi do hänken, wat ass an deene Käpp, wat wëllen déi? Well, mat deene Käpp ass net vill unzefänken, am beschte Fall ass ee klenge Slogan do. Mir wëllen d'Leit dozou bréngen, sech mat Inhalter auserneenzesetzen.....Et ass ambitiéis, et ass vläicht e bëssen utopesch. Mä dat gehéiert jo awer zu enger gesellschaftlecher Ausernanersetzung. Dat huet mat Inhalter ze dinn, an déi kommen ze kuerz..."

Beispill bei der Fro vun der Integratioun: D'Leit sollen sech do och an engems bewosst sinn, dass si den 8. Oktober och fir déi Hallschent vun der Populatioun d'Stëmm ofginn, déi net walberechtegt ass, trotz engem Bäitrag fir d'Land.

Detailer fënnt een ënnert anerem op ronnendesch.lu.