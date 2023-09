Et ass eng kleng Revolutioun fir d'CNS, well déi gesamt Informatik huet musse geännert ginn, fir dass de Paiement immédiat direct ka fonctionéieren.

Dat huet de President vun der Gesondheetskees Christian Oberlé en Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz iwwer d'Digitalisatioun vun der Securité Sociale gesot. Vill Kontrollen, déi ee soss just hätt kënnen "am Nachhinein" maachen, kéint een elo schonn am Virfeld duerchféieren. Dovunner kéinten duerno vill Servicer profitéieren, erkläert de Christian Oberlé:

"De PID, wéi mir en haut presentéiert hunn, ass eng Pièce maîtresse, mä et ass eng Pièce vun engem ganze Circuit de digitalisation, wou mer musse grad esou gutt d‘Patiente wéi och d‘Dokteren an déi aner Professionnels de santé motivéiert kréien, dat dann och ze benotzen. Sou wéi eng Passerelle och just fonctionéiert, wann d‘Vëlosweeër bei d'Passerelle féieren. Sou muss d'CNS elo nach déi Vëlosweeër kreéieren a se attraktiv maachen, sou dass eis Cyclisten drop fueren."

De President vun der Gesondheetskeess, de Christian Oberlé

D'Doktere ginn an enger Kéier an och direkt rembourséiert, präziséiert de President vun der CNS. Donieft goufen et och nach Informatiounen iwwer den DSP, den "Dossier de soins partagés", deen elo jorelaang net wierklech weiderkomm ass.

De Marc Hostert, President vun der Agence eSanté: "Éischtens ass den DSP eréischt voll operativ zanter zwee Joer. Déi lescht Méint huet d‘Utilisatioun souwuel bei de Professionels de santé zougeholl, wéi och bei de Patienten, déi hiren Kont notzen. Et muss een awer och wëssen, dass haaptsächlech Leit mat chronesche Krankheeten op den DSP ginn. Dat sinn net déi Gesond. Dat heescht, do muss een och eng Abstraktioun maache bei der Interpretatioun. Jiddereen huet e Kont DSP. Ob een e brauch, och well ee krank ass, dat ass eng aner Fro. Mä d‘Tendenze ginn op zwou Säiten no uewen."

De Marc Hostert, President vun der Agence eSanté

Op alle Fall géing ee versichen, den DSP nach méi attraktiv ze maachen, sou de Marc Hostert.