Wéi d'Veterinär- a Liewensmëtteladministratioun an engem Communiqué e Freideg matgedeelt huet, gëtt aktuell eng Séissegkeet zeréckgeruff.

Et handelt sech heibäi ëm eng Zort Lutsch, un där Kanner riskéieren, z'erstécken. Wéi et am Schreiwes heescht, kann eng Bull sech beim Auspake vum Emballage léisen.

Dës Lutsch gouf op e puer Plazen am Land verkaf.