CSV an DP schaffen an dëse Wochen e Koalitiounsprogramm fir déi nächst 5 Joer aus. E Programm an dem d’ Wäiche fir Zukunft vum Land solle gestallt ginn.

E Bléck zréck an d’Vergaangenheet weist, dass 5 Joer nawell eng laang Zäit ass. Ganz Villes ännert, net just wie mat wiem verhandelt, mä och wien an de Parteien d'Soen huet. An nawell fënnt ee bei Koalitiounsgespréicher och eng jett Konstanten. Am Reportage vum Caroline Mart gitt Dir méi gewuer.