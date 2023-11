Vu Mutzen, Schaler, Händchen, Wanterjacketten, Wanterschong bis Rucksäck oder Smartphonë gëtt alles gebraucht fir Leit an Nout.

Wien hëllefe wëll, ka seng Spend de 25. November am Atelier. Tëscht 10 a 15 Auer ass fir en Drop-off organiséiert.

Et gi just geziilt déi Saache gesammelt, déi um Flyer ze gesi sinn. Wien deen Dag net an den Atelier komme kann, kann d'Géigestänn och am Virfeld zu Clierf, Schieren, an der Stad, zu Wolwen oder zu Diddeleng op den Drop-off-Adressen ofginn.