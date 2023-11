D’Plattform e-santé ass virun allem bekannt fir den elektronesche Patientendossier, mécht awer nach vill méi.

Plattform e-santé / Reportage Claudia Kollwelter

Se stoung an de leschte Jore vill an der Kritik, wéinst dem elektronesche Patientendossier - D'Agence eSanté. Viru méi wéi 10 Joer gouf se gegrënnt. Mat als Haaptmissioun eng Plattform a Servicer unzebidden, fir allen Acteuren am Santésberäich d'Liewen ze vereinfachen. Patienten a Gesondheetspersonal sollen iwwer d'Digitalisatioun méi einfach an awer streng kontrolléiert a geséchert Donnéeën an Dokumenter kënnen opruffen an austauschen. Den digitale Patientendossier, kuerz DSP, ass wuel dee bekanntsten Outil vun E-Santé, awer nach laang net deen eenzegen.

Jidderengem, deen zu Lëtzebuerg assuréiert ass, steet par défaut en Dossier de soins partagés zur Verfügung. De Patient geréiert selwer wéi eng Donnéeën op säin DSP gesat ginn a wien dës dierf gesinn. Dat spuert net just Pabeierchaos, mee erméiglecht och eng besser Prise en charge vum Patient, wann d’Santéspersonal eben Accès op säi gesondheetlechen Historique huet.

Ian Tewes, Generaldirekter vun der Agence eSanté: "Labos-Ergebnisser kommen automatesch haut schonn eran. Mir hunn och schonn alles wat Imagerie médical ass automatesch dran, dat heescht wann dir eng Röntgen hutt oder esou, dat ass haut schonn an ärem DSP. An net nëmmen d'Bild, mä och de Rapport vum Dokter läit dobäi. Dat heescht dir braucht net méi mat enger CD ronderëm ze lafen, mä dat ass alles zentral fir iech do."

Digital Dokumenter am DSP ginn aktuell eng 40.000 Mol de Mount ugeklickt. Vun iwwer enger Millioun Assuréen hunn der bis haut eréischt 179.000 hire Kont bei eSanté aktivéiert, grad ewéi 1.900 Professioneller aus dem Gesondheetssecteur. Si kënne vu méi Servicer profitéieren. Zum Beispill leeft e Projet fir en digitalen Impfcarnet.

Ian Tewes: "Verschidden Impfunge maacht der als Kand an et ass wichteg, dass een dovunner awer eng Trace huet. An déi elektronesch Impfkaart erlaabt halt, sech net méi op e Pabeier, deen iergendwou am Haus läit, ze beruffen, mä effektiv op enger zentraler Plaz ze hunn, fir iech, mä och erëm eng Kéier fir de Professionnel de santé."

Weider géif un elektronesche Prescriptioune geschafft ginn, fir tracéieren ze kënnen, wat e Patient scho verschriwwe krut vu Medikamenter, Analysen, Röntgen oder soss Soinen.

Ian Tewes: "Mir sinn dofir zoustänneg, fir déi Plattform ze maachen, wou déi Donnéeën zentral sinn, mä et muss natierlech och am Logiciel vun der Pharmacie lafen, am Logiciel vun de Laboe lafen an och am Logiciel vum Dokter muss et méiglech sinn, fir dat ze maachen. Dat heescht et sinn nach eng ganz Rëtsch Stécker, déi do mussen zesummegräifen, fir datt et Enn zu Enn leeft."

Et misst ee virun allem am Gesondheetssecteur d’Digitalisatioun als Opportunitéit ugesinn. De Patient misst manner no Dokumenter sichen an d'Gesondheetspersonal kéint sech méi op seng Käraufgabe konzentréieren. Bei allem wat d’Agence eSanté géif developpéiere wier den europäesche Kontext immens wichteg.

Marc Hostert, President Agence eSanté: "Et komme Leit heihinner fir ee Joer, déi ginn erëm, kommen no e puer Joer zeréck oder et si Leit, déi hei eng Prestatioun notzen, respektiv déi am Ausland déi wëllen ofrechnen oder vice versa, dat heescht mir sinn e ganz permeabelt Land, dat heescht fir eis sinn d'europäesch Normen, dat ass de Standard, mir kënnen eis hei zu Lëtzebuerg net erlaben, eng lëtzebuergesch Solutioun ze entwéckelen, déi just fir Lëtzebuerg ass."

Mat weideren digitalen Outilen, déi eSanté ubitt, kann zum Beispill kontrolléiert ginn, ob en Dokter effektiv eng Autorisation d’exercer huet oder ob e Patient wierklech verséchert ass.

AMMD wëllt Agence eSanté nach emol eng Chance ginn

Déi 2 Membere vun der AMMD, déi am Conseil vun der Agence eSanté souzen, ware jo zejoert erausgetrueden. De President Alain Schmit huet um RTL-Mikro erkläert, datt een elo wou d'Agence en neie President an Direkter hätt, een deem Ganzen nach emol eng Chance wéilt ginn:

Extrait Alain Schmit

"Natierlech ass et och wichteg, wierklech oppen iwwert d'Zukunft vun der Digitalisatioun ze schwätzen. Net just mat der Agence, mee och mat der Regierung, fir eng Iwwerleeung ze féieren fir an eng koherent Richtung ze goen, wou jiddereen un engem Strang zitt."

D'Zil vun der AMMD wier et net, der Agence fern ze bleiwen, mä en neie Moment ze kréien, fir zesumme kënnen ze schaffen, huet den Alain Schmit nach betount.