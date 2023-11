Zanter e Freidegmoie läit RTL de Koalitiounsaccord tëscht CSV an DP vir. Steierlech Entlaaschtunge si virgesinn, d'Finanzplaz dierft enttäuscht ginn.

Nodeems de Luc Frieden en Donneschdeg éischt Eckpunkten aus dem Koalitiounsaccord virgestallt huet, ass déi grouss Fro, wat dann am Detail am Accord dra steet. Den Text läit eis zanter e Freidegmoie vir. Eng Partie Punkten erausgepickt.

Ugefaange mam Kapitel Staatsfinanzen a Fiskalitéit. Wéi gesäit et am Portmonnie aus, dat ass jo ëmmer déi Fro, vun där all anerer ofhänken.

Do ass elo d’Scholdebrems vun 30 Prozent ofgeschaaft. Amplaz steet do, et wéilt een den AAA halen. Dat kléngt mol sympathesch, wéi wann dat e manner strikte Kader wär wéi bis ewell, wat de Spillraum am Budget ugeet.

Mä dat kann een och anescht interpretéieren, nämlech datt een d’Verantwortung a Richtung Ratingsagencen ofgëtt. Wann déi en negativen Ausbléck ginn, mussen dann d’Ausgabe gekierzt ginn, well mer soss riskéieren, deen AAA ze verléieren? Dat gesi mer dann, wann Moodys a Co de nächste Budget liesen.

Mat Bléck op d'Steieren ass et d'Ukënnegung, datt et op den 1. Januar 2024 eng Kompensatioun vu véier Indextranche wäert ginn. D’Regierung géif sech dann engagéieren, fir déi kleng a mëttel Revenuen ze entlaaschten, mä wéi eng dat sinn, dat ass genee esou onkloer wéi virun de Walen. An da soll et en Abattement fiscal fir jonk Leit ginn. Mä et geet doriwwer eraus net riets vun allgemenge Steierbaissen. A soss gi Mesurë versprach, déi éischter deenen zegutt kommen, déi Geld ze vill hunn, wéi ze mann.

Zum Beispill, datt den Taux marginal net eropgesat gëtt. Also keng Steiererhéijung fir héich Revenuen. Et wäert och keen Impôt sur la fortune fir Privatleit kommen a keng Ierfschaftssteier an direkter Linn. Datt et méi einfach soll ginn, Spezial-Depensen ofzesetzen a méi gënschteg, Zousazpensiounen ofzesetzen. Wéi d’Avantages en nature ofgesat ginn, déi Salariée kréien. Da soll sou eng Zort Loi Rau kommen, fir a jonk Entreprisen ze investéieren, och dat kann ee jo just, wann ee Suen iwwreg huet. An da soll de Regimm fir Impatriéen, also Leit, déi hei schaffe kommen, verbessert ginn an encouragéiert ginn, datt Mataarbechter Aktie vun hirem Patron hunn, fréier huet een dat Stock options genannt.

Dann affirméieren si awer och kloer, datt d'CO2-Steier genee esou bäibehale gëtt, wéi se elo virgesinn ass.

Bei deene Mesuren, mat deenen d’Bau- a Logementskris soll geléist ginn, sinn d'Mesuren iwwerdeems méi vague. Do steet, datt fir d’Steierjoer 2024 den Taux d’Amortissement acceléré fir Investissementer soll eropgesat ginn, awer net ëm wéi vill. Datt de Saz, mat deem d’Plus-Valuen op Ventë besteiert ginn, erofgeet, awer och net ëm wéi vill. Datt de bëllegen Akt an d’Intérêts débiteuren, déi ee kann ofsetzen sollen erop goen, gouf jo en Donneschdeg scho gesot. Mä och hei gëtt net gesot, ëm wéi vill. Nei ass, datt e bëllegen Akt och soll kommen, wann een a Locatiounswunnengen investéiert. D’Zuel vun de Wunnengen, op déi een all déi fiskal Faveuren do kann applizéieren, soll zwar begrenzt ginn, steet do. Mä och net op wéi vill.

Den Indexsystem gëtt a senger aktueller Form bäibehalen, steet da weider am Koalitiounsakkord ze liesen. Am Fall wou "e puer" Indextranchen bannent engem Joer erfale géingen, géing eng Tripartite aberuff ginn. Do soll da mat de Sozialpartner Mesuren décidéiert ginn, déi souwuel géint de Verloscht u Kafkraaft wierken ewéi och d’Competitivitéit vun de Betriber erhale sollen.

D’Politik vun deene lëschte Joren gëtt net ëmgekéiert. Dat gesäit ee beispillsweis bei der CO2-Steier an da sollen och d’Aarbechte fir d’Grondsteier ze reforméieren, fir eng national Tax op eidele Wunnengen a fir d’Mobilisatioun vun Terrainen anzeféieren, déi solle virugefouert ginn, an déi Mobilisatiounstax soll méi héich ginn, wéi bis elo geplangt.

Op der Finanzplaz dierften iwwerdeems e puer Leit enttäuscht ginn. Well ausser dem generelle Verspriechen, fir d’Kierperschaftssteier mëttelfristeg un d’Moyenne vun den OECD-Länner unzepassen, näischt Konkretes dra steet. D’Regierung wëllt zwar analyséieren, ob et eng Méiglechkeet gëtt, fir d’Taxe d’abonnement fir aktiv geréiert a kotéiert Fongen erofzesetzen. Soss léisst sech dat resuméieren mat "mir encouragéieren d’Diversificatioun an Durabailitéit."

Aus dem Koalitiounsaccord - Hei den Text iwwert Finances publiques et fiscalité

Politique budgétaire

Au vu d’une situation conjoncturelle difficile et du contexte de polycrise auquel notre pays est confronté, le Gouvernement doit mener une politique de relance économique :

- en continuant à soutenir les ménages par des mesures supplémentaires en termes de pouvoir d’achat ;

- en maintenant les investissements publics à un niveau élevé afin de répondre aux défis actuels et futurs liés à l’évolution démographique et à la double transition durable et digitale ;

- par le biais de mesures visant à renforcer la compétitivité de l’économie en général et de la place financière en particulier ; et

- en créant un cadre favorable à une construction de logements mieux adaptée à la demande.

Dans la mise en oeuvre de cette politique, le Gouvernement veillera à maintenir la notation AAA du Luxembourg. Cette notation, signe de la solidité financière du Luxembourg et garant de son attractivité économique, permet au Luxembourg d’emprunter à des taux d’intérêt avantageux.

Le Gouvernement mènera une politique budgétaire responsable et soutenable. Il suivra de près les discussions au niveau européen concernant la réforme du cadre actuel de la gouvernance économique de l’Union européenne et des règles budgétaires européennes. Dans ce contexte, le Gouvernement défendra le maintien d’une approche préventive ainsi que la mise en oeuvre de règles qui tiennent compte des spécificités des États membres.

A la lumière et en complément des règles européennes, le Gouvernement mettra à jour le cadre budgétaire national avec l’objectif de définir une trajectoire soutenable en termes de dette publique.

Le Gouvernement envisagera de recourir à des formes alternatives de financement pour la réalisation de grands projets d’infrastructures, tels que des partenariats public-privé et des fonds citoyens. Une stratégie sera élaborée afin d’impliquer davantage les fonds étatiques ainsi que les entreprises dans lesquelles l’État détient des participations dans le financement de la transition durable et digitale.

La loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État sera réformée en prenant en compte l’évolution des normes comptables ainsi que les meilleures pratiques au niveau international.

Le Gouvernement mandatera l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) pour réaliser une étude sur la gestion des finances publiques au Luxembourg avec l’objectif de dégager d’une part des pistes permettant de moderniser les pratiques de budgétisation et d’introduire d’autre part une gestion budgétaire par objectifs au Grand-Duché.

Fiscalité des personnes physiques



Au 1er janvier 2024, le barème d’imposition des personnes physiques sera adapté de 4 tranches indiciaires, y compris l’adaptation du barème de 2,5 tranches indiciaires déjà arrêtée.

A moins que la trajectoire budgétaire ne le permette pas, les autres tranches indiciaires échues depuis le 1er janvier 2017 ou à échoir seront neutralisées dans le barème au courant de la présente législature. Parallèlement, le Gouvernement s’engagera pour réduire la charge fiscale des petits et moyens revenus.

Le Gouvernement entamera les travaux en vue de la mise en place d’une classe d’impôt unique avec l’engagement de présenter un projet de réforme pour l’année 2026. Transitoirement, le traitement fiscal des personnes appartenant à la classe d’impôt 1a sera revu dans le sens d'un allègement fiscal.

Le taux d’imposition marginal maximal des personnes physiques ne sera pas augmenté.

La déductibilité des dépenses spéciales et des charges extraordinaires sera rendue plus avantageuse et flexible, y compris le traitement fiscal des pensions vieillesse complémentaires.

Le Gouvernement introduira un abattement fiscal jusqu’à un certain niveau de revenu en faveur des personnes qui entrent dans la vie active.

Le Gouvernement étudiera la manière de clarifier et de simplifier le traitement fiscal des avantages en nature accordés par les entreprises à leurs salariés. Il analysera également la manière dont le cadre fiscal du télétravail peut être clarifié.

La trajectoire de la taxe CO2 définie dans le Plan national d’énergie et du climat (PNEC) sera respectée. Les recettes ainsi générées seront utilisées pour financer des mesures de compensation sociale, des mesures et solutions de lutte contre le changement climatique et des investissements dans la transition énergétique.

Le Gouvernement augmentera le seuil du revenu exonéré touché dans le cadre d’une activité bénévole.

Le Gouvernement n’introduira pas d’impôt sur la fortune des personnes physiques, ni d’impôt sur les successions en ligne directe. La fiscalité des donations entre vifs en ligne directe sera analysée avec l’objectif de faciliter la transmission patrimoniale en ligne directe.

Le Gouvernement introduira un régime fiscal incitant les personnes physiques à investir dans les jeunes entreprises innovantes dans le domaine de la double transition durable et digitale.

Le Gouvernement renforcera le régime de la prime participative et celui de l’impatrié pour soutenir le recrutement et la fidélisation de talents.

La participation des salariés dans le capital des entreprises qui les emploient sera encouragée.

Fiscalité des entreprises



Le Gouvernement s’engage à adapter à moyen terme les taux de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de manière à les rapprocher à la moyenne applicable dans les pays de l’OCDE. Des allègements fiscaux au profit des petites et moyennes entreprises seront examinés.

Le Gouvernement soutiendra les entreprises qui investissent dans la transition durable et digitale ainsi que dans la recherche et le développement. Pour ce faire, le régime des bonifications d’impôt sera complété.

La fiscalité applicable en matière de transmission d’entreprises sera analysée dans le but de favoriser la pérennité de ces entreprises.

Politique fiscale dans le domaine du logement



Sur l’arrière-fond de l’actuelle crise dans le secteur immobilier et des tensions inflationnistes, le Gouvernement adoptera, pour l’exercice fiscal 2024, certaines mesures visant à stimuler à court terme le marché de la construction de logements, à savoir :

- le taux de l’amortissement accéléré de logements construits en vue de leur location ainsi que la durée de la période d’amortissement seront augmentés. Le montant total de la faveur fiscale sera plafonné ;

- le taux d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un bien immobilier sera diminué ;

- un nouveau crédit d’impôt « Bëllegen Akt » à des fins d’investissement dans le logement locatif par des personnes physiques sera introduit ;

- le crédit d’impôt « Bëllegen Akt » pour l’acquisition d’une résidence principale sera augmenté ;

- les montants de la déductibilité fiscale des intérêts débiteurs correspondant à l’habitation occupée par le propriétaire ou destinée à être occupée par le propriétaire seront augmentés.

Le nombre de logements pour lesquels le contribuable peut faire valoir les nouvelles mesures qui visent à stimuler la construction de logements à court terme sera plafonné.

L’exemption des revenus nets réalisés grâce à la location d’un logement à travers un organisme oeuvrant dans la gestion locative sociale sera augmentée à 90%. Cette exemption sera étendue en cas de location de logements via les communes.

Le régime de l’exemption d’impôt sur le revenu des plus-values et des bénéfices de cession institué à l’article 29 de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat sera étendu au Fonds du Logement.

Le Gouvernement analysera, avec les banques et les autorités de surveillance, la situation actuelle en matière d’octroi de crédits hypothécaires et examinera les adaptations possibles en ligne avec le droit européen.

En outre des mesures mises en place à court terme, les travaux relatifs à la réforme de l’impôt foncier, à l’introduction d’un impôt national sur les logements non-occupés et à la mobilisation des terrains seront poursuivis à la lumière des avis des organes consultés et seront achevés dans les meilleurs délais.

A cet égard, les recettes de l’impôt foncier resteront des recettes communales. Un registre des logements non-occupés sera mis en place. Pour mobiliser davantage de terrains et de logements non occupés dans un contexte de crise, le niveau de taxation sera revu à la hausse et sa mise en place accélérée.

Le Gouvernement consultera la Commission européenne afin de s’accorder sur les possibilités d’aboutir à une augmentation du montant de la faveur fiscale en matière de la TVA logement 3% et à une introduction des transferts des plus-values immobilières à l’intérieur du pays.

Le Gouvernement analysera l’introduction d’une exonération fiscale des primes versées par les entreprises à des fins de location d’un logement. La prime à exonérer sera plafonnée et sera réservée aux jeunes employés dont le niveau de revenu ne dépasse pas un certain seuil.

Compte tenu des taux d’intérêts actuels, le Gouvernement analysera la nécessité d’une révision du système de la Klimabank, en particulier en ce qui concerne la définition des critères, y compris sociaux, applicables en matière de prêts climatiques.

Le Gouvernement s’engage à créer des incitatifs fiscaux permettant aux entreprises de créer et de mettre à disposition, à des conditions favorables, des logements à leurs salariés.

Fiscalité européenne et internationale



Le Gouvernement s'efforcera à développer le réseau des conventions de non-double imposition en tant qu’instrument pour le développement des relations économiques et commerciales du Luxembourg et de sa place financière.

Au niveau européen, le Gouvernement défendra le principe de l’unanimité en matière fiscale, inscrit dans les traités européens, et dont le maintien a fait ses preuves au cours des dernières années, garantissant ainsi la prise en compte des spécificités de chaque État membre. Il s’opposera à l’introduction d’une taxe sur les transactions numériques et financières.

Modernisation de la législation fiscale et des administrations fiscales



Dans le contexte d’une politique transversale de modernisation des administrations fiscales, le Gouvernement adaptera de manière ponctuelle leurs lois organiques et les rendra plus accessibles, dans le but renforcer la relation de confiance entre les contribuables et les administrations fiscales.

Pour garantir l’efficacité des processus, la législation fiscale et les procédures administratives seront simplifiées. Le Gouvernement poursuivra ses efforts de digitalisation des administrations fiscales. De même, les échanges numériques avec les administrations fiscales seront encouragés et les procédures administratives seront numérisés, en recourant également à l'intelligence artificielle.

Politique de diversification de la place financière



Le Gouvernement continuera à soutenir activement le développement, la diversification et la promotion de la place financière du Luxembourg dans toutes ses dimensions et à maintenir comme objectif premier de monter la chaîne de valeur dans ses différents champs d'activités (banques, assurances, industrie des fonds, marchés de capitaux).

Il continuera ainsi à miser sur le développement de produits financiers respectueux de l’environnement, durables et socialement responsables et innovants, en positionnant la place financière luxembourgeoise comme hub international de la finance durable. Il soutiendra entre autre les initiatives dans le domaine de la Fintech, ainsi qu’en matière de la finance de genre avec le double objectif de tirer parti de la place financière pour encourager les investissements incorporant une dimension de genre et de promouvoir la diversité des genres et le leadership féminin dans le secteur financier ainsi que dans le domaine de la Fintech.

Le Gouvernement veillera également à proposer un cadre juridique propice notamment aux fonds alternatifs et au développement des actifs numériques.

Pour renforcer la compétitivité de la place financière, le Gouvernement adaptera le cadre légal continuellement et il analysera la possibilité de réduire la taxe d’abonnement pour des fonds OPCVM-ETF gérés activement. Dans un même esprit, le Gouvernement analysera l’impact d’une réduction de la taxe d’abonnement des fonds d’investissement qui investissent dans des activités économiques durables et évaluera si des baisses supplémentaires de la taxe d’abonnement permettent d’augmenter les investissements dans ces activités.

Afin d’encourager et d’accélérer le processus de transition vers des sources d'énergie plus durables, le Gouvernement oeuvrera en faveur d’une meilleure collaboration entre les secteurs public et privé et continuera à promouvoir des approches de financement novatrices, tels que la blended finance et l'investissement à impact social.

Le Gouvernement mettra en place des mesures afin d’améliorer l’éducation financière de tous les citoyens, notamment à travers des enseignements de base en finance dans les écoles primaires et secondaires. De plus, le Gouvernement s’efforcera d’élargir l’offre de diplômes d'études supérieures spécialisées en finance à l’Université du Luxembourg, qui reflètent l’importance du Luxembourg en tant que place financière.

Place financière et gouvernance



Le Gouvernement s’engage à assurer une supervision efficace du secteur financier par l’intermédiaire de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et du Commissariat aux Assurances (CAA) afin de maintenir la stabilité du secteur financier, le respect de la législation et à préserver ainsi le climat de confiance existant dans le secteur. Le Gouvernement réalisera une étude concernant une révision de la gouvernance et de la structure de financement de la CSSF et du CAA en vue de la recherche d’un modèle de financement conciliant les besoins des deux autorités, le maintien de leur indépendance et un niveau de taxes raisonnable.

Dans le contexte de la lutte contre la criminalité économique et financière, en particulier en matière de blanchiment d'argent, le Gouvernement augmentera les ressources de la police judiciaire et des autorités judiciaires pour assurer l’efficacité de l'application des lois anti-blanchiment en vigueur. Il mènera en outre une réflexion sur une refonte partielle de l’architecture de surveillance nationale actuelle, notamment en ce qui concerne le secteur non-financier.

Le Gouvernement appuiera la transformation de la Société nationale de crédit et d’investissement (SNCI) aussi bien aux fins de renforcer son rôle de facilitateur dans le contexte de la double transition durable et digitale que dans ses démarches de reclassification au regard du droit européen.

Afin d’optimiser la coordination entre acteurs publics et privés, le Gouvernement renforcera le rôle du « Haut Comité de la place financière » et en reverra la méthode de travail.

Le Gouvernement soutient le renforcement du marché intérieur et la mise sur pied d’une « union des marchés des capitaux européenne ». Ces objectifs seront réalisés en recourant à l’expérience des superviseurs au niveau national. En même temps, l’Union européenne doit rester ouverte aux investissements de pays tiers et le Luxembourg doit offrir aux entreprises internationales des conditions idéales pour accéder au marché européen.

Le Gouvernement participera activement à l'élaboration des réglementations européennes et internationales dans le domaine de la finance et de la fiscalité, afin de garantir ainsi la prise en compte des spécificités du Luxembourg et de sa place financière luxembourgeoise. Dans le cas des directives européennes, le Gouvernement s’engage à procéder selon le principe « toute la directive et rien que la directive » afin de garantir une transposition fidèle.