Am Kapitel iwwert d'Gemenge stiechen d'Wierder "Reform" a "Moderniséierung" ervir, déi fir den neie Minister Léo Gloden sollen de Kompass ginn.

Sou solle Gemengen, déi matenee fusionéieren méi Sue vum Staat kréien, fir dee Prozess ze facilitéieren. Eng ugestrieften Zuel vu Gemengen gëtt awer net genannt.

Da soll e legale Kader fir de Vollzäit-Buergermeeschterposte geschaf gi mat engem Congé politique vu 40 Stonnen an de Gemengen iwwer 6.000 Awunner - Dës Etapp soll dann zu enger Decisioun féieren iwwer d'Duebel-Mandater. Och de Statut vum "élu local" soll enfin Realitéit ginn.

Da wëll d'Regierung 6 Joer no der Reform vun de Gemengefinanzen, dës nees op de Leescht huelen an de Gemengen méi e grousse finanziellen Spillraum zougestoen.

D'Recetten aus der Grondsteier sollen iwwerdeems Gemenge-Recettë bleiwen a reegelméisseg Finanz-Auditen ginn an de Gemengen ugestrieft, woubäi dann dës Resultater och sollen public gemaach ginn.

Da soll d'Walgesetz reforméiert an de Seuil, fir eng Proporzgemeng ze ginn vun 3.000 op 6.000 Awunner erop ze setzen.

Och den elektronesche Vott soll an de Walkabinne fir d'Gemengewale méiglech ginn.

D'Zuel vu Plazen, wou en ziville Mariage gefeiert gëtt, soll iwwerdeem bannent de Gemengen méi grouss ginn - da sollen 4 nei interkonfessionnel Kierfechter iwwer Land geschaf ginn.

D'Mesurë géint d'Klimakris maachen eng 20 Säite vum Koalitiounsaccord aus: Rieds geet vu massiven Investissementer fir d'erneierbar Energien ze promouvéieren, engem neien Klima-Biergerfong, dem Prefinanzement vu Klima-Subventiounen, de Finanzement an Offshore-Wandparken an der staatlecher Installatioun vun Solar-Anlagen op Diecher vu Privathaiser oder och versigelte Fläche wéi gréissere Parkingen.

Ugeduecht ginn och zwee nei Kadasteren: Ee fir de Gebrauch vun der Hëtzt an een iwwert d'Wandparken.

Bis 2030 sollen iwwerdeem all staatlech Verwaltungen an och den ëffentlechen Transport klimaneutral ginn - Dat Joer ass zanter 2 Joer schonn nees eng nei Regierung gewielt.

Da wëll sech den neien Ëmweltminister Serge Wilmes och fir d'Zoumaache vun den Atomzentralen vu Kettenuewen, Doel an Tihange asetzen - Dëst sinn dem Accord no Risiko-Atomzentralen.

Am Naturschutz-Gesetz soll iwwerdeem de "Recours en réformation" nees agefouert an de System vun de Kompensatiounen an den Öko-Punkte soll an der Déift analyséiert an eventuell reforméiert ginn. Och de Waasserpräis gëtt analyséiert a wa méiglech harmoniséiert, heescht et.

Nei geschaf gi sollen weider regional Bauschuttdeponien, mee och eng Verbrennungsanlag fir Klärschlamm.

Interessant dann och, datt d'Fëscherei-Legislatioun soll reforméiert an d'Jeeër als gläichwäerteg Partner bezeechent ginn, wat d'Gerance vum Wëldbestand ugeet: Sou gëtt analyséiert, ob d'Juegd och nuets méiglech gëtt, respektiv op d'Juegdzäite verlängert ginn.

Wat d'Ziler vum neie Cooperatiounsminister Xavier Bettel ugeet, sou soll un den Depensen an Héicht vun 1% vum nationalen Brutto-Revenu festgehale ginn, déi an d'Entwécklungshëllef fléissen. 15% vun dëse Sue si fir d'direkt humanitär an Urgencen-Hëllef dediéiert.

Och um Konzept vun de Partnerlänner gëtt festgehalen.