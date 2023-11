Nom Premierminister senger Deklaratioun um Mëttwoch ass en Donneschdeg an der Plenière den Debat iwwert de Regierungsprogramm.

Den Ufank vum Debat huet den CSV-Fraktiounschef Marc Spautz gemaach. A senger Ried goufen et keng grouss Iwwerraschungen. D'CSV géif de schwaarz-bloe Regierungsprogramm mat zwou Hänn ënnerschreiwen.

Der CSV-Fraktioun no géing de Programm dat Wesentlecht erfëllen: D'Land an d'Leit stäerken an de Leit d'Suergen an d'Ängschten, déi sech an der Lescht opgebaut hätten, nees ofbauen. De Marc Spautz huet ënnert anerem ervirgestrach, datt d'Begrëffer Sozial Kohesioun a Sozialdialog 101 Mol am Regierungsprogramm stinn. Hien ass a senger Ried och op spezifesch Punkten an der Gesondheetspolitik an am Aarbechtsrecht agaangen. Zur Aarmut an den Ongläichheeten huet de Marc Spautz ewéi de Luc Frieden e Mëttwoch de Logement als Haapt-Problem identifizéiert an d'Mesuren aus dem Regierungsprogramm an deem Beräich begréisst.

Duerno war et dann um DP-Fraktiounspresident Gilles Baum. Och hie war a senger Ried averstanen, datt fir de Bau vu Wunnengen unzekuerbelen, steierlech Virdeeler fir den Invest nees eropgefuer misste ginn, déi d’DP an der leschter Regierung limitéiert hat. Seng Fraktioun ënnerstëtzt de Regierungsprogramm – ouni Iwwerraschung – och. Graff resuméiert well en d'Attraktivitéit vum Land géing stäerken, wat noutwendeg wier, fir de Sozialstaat ze finanzéieren. Am Ufank vu senger Ried huet de Gilles Baum awer fir d'éischt d'Aarbecht vun der leschter Regierung verdeedegt an de fréiere Koalitiounspartner LSAP an déi Gréng fir eng exzellent Zesummenaarbecht Merci gesot.

"Mir hunn elo eis Wonne geleckt", huet et vun der éischter Riednerin vun der Oppositioun, der LSAP-Fraktiounscheffin Taina Bofferding geheescht. De Virsaz vun der LSAP an hirer neier Roll wier, besonnesch dorobber opzepassen, datt d'Schéier tëscht Aarm a Räich net méi grouss gëtt. D'Taina Bofferding huet an deem Sënn bedauert, datt mat der Upassung vum Barème un d'Inflatioun, Leit Besuch vum Kleeschen kréichen, déi et net néideg hätten. Op der anerer Säit huet si drun erënnert, datt am Walkampf d'CSV proposéiert hat de Spëtzesteiersaz vun 42 op 45 % eropzesetzen, dunn am Walprogramm just nach 43 % stoen hat an elo um Enn guer keng Erhéijung vum Spëtzesteiersaz méi virgesäit. Et wier och näischt iwwert d'Géigefinanzéierung vun de Steiererliichterungen gewosst. Haapt-Kritik war och, datt de Regierungsprogramm am grousse Ganze "vague" wier. D'Taina Bofferding huet par konter begréisst, datt ee vill vun de Mesuren, déi déi lescht Regierung mat der LSAP an d'Weeër geleet huet, am Regierungsprogramm géing erëmfannen, och datt den Index erhale bleift.

Och den ADR-Deputéierte Fred Keup huet kritiséiert, datt vill Punkten am Regierungsprogramm "vague" oder "flou" wieren a ganz dacks géing just "gekuckt", "evaluéiert" oder „analyséiert“ ginn. A sengen Ae géing et u Courage feelen oder d'CSV an d'DP wiere sech einfach nach net eens. Méi schlëmm wier nach, datt et un enger Visioun géing feelen, ewéi Lëtzebuerg an 20 oder 30 Joer soll ausgesinn. Dat wou een elo scho Retard bei der Infrastruktur hätt an nach net emol bei der Millioun Awunner ass, op déi d’Land histeiert.

En Donneschdeg kréien alleguer d'Chamberparteien de ganzen Dag iwwer d'Wuert, fir sech zum Regierungsprogramm ze äusseren.