Déi zousätzlech Upassung vum Steierbarème un 1,5 Indextranchen ass an der Chamber deposéiert ginn.

Déi Upassung kënnt bei déi 2,5 dobäi, déi déi lescht Regierung schonn decidéiert hat, also gëtt d'Tabelle alles an allem u véier Indextranchen adaptéiert. Um 1. Januar sollen d'Leit esou op hire Revenuen entlaascht ginn, respektiv de Verloscht u Kafkraaft duerch déi sougenannt "kal Progressioun", déi eng Net-Upassung vum Barème matsechbréngt, deels kompenséiert kréien.

De Finanzministère sot ons op Nofro hin, datt d'Finanzkommissioun vun der Chamber an duerno de Public dësen Donneschden eng Serie Beispiller presentéiert kréien. Esou soll ee scho kënne gesinn, wéi vill, an Euroen ausgedréckt, d'Leit méi an hirem Netto iwwereg hunn, wann d'Upassung a Kraaft trëtt.

Aus dem Gesetzprojet ass erauszeliesen, datt déi éischt Tranche, vun där un ee besteiert gëtt, op 12.438 Euro erhéicht gëtt. Aktuell läit ee bei 11.265 Euro. De Basis-Tarif géif dann esou ausgesinn: Op der Tranche vun 12.438 bis 14.508 Euro Brutto d'Joer wieren 8% Steiere fälleg, op der nächster Tranche bis 16.578 Euro 9% an esou weider. Op d'Tranche tëscht 50.751 an 110.403 wier den Taux vun 39% applikabel. De Spëtzesteiersaz vun 42% géing vum 1. Januar u bei 220.788 Euro gräifen amplaz ewéi elo bei 200.004 Euro. D'CSV an d'DP hunn decidéiert, de Spëtzesteiersaz net nach d’Luucht ze schrauwen, well ee wéilt attraktiv bleiwe par Rapport zum Ausland.

D'Rechnung vun de Beispiller ass ganz komplex an de Ministère warnt viru Feeler, wann een eege Berechnunge wëll probéieren. Natierlech hänkt et ënnert anerem vun der Steierklass of, an där een ass.

Bei der Upassung ëm 2,5 Indextranchen hat de Finanzministère no der Tripartite an dem Solidaritéitspakt 3.0 scho Beispiller verëffentlecht. Esou hätt eng Famill mat engem Kand an engem Brutto Joresgehalt vu 45.000 (Partner 1) plus 36.000 Euro (Partner 2) op ee Joer gekuckt 645 Euro méi am Netto. Eng elengerzéiend Persoun mat engem Kand, déi 50.000 Euro verdéngt hätt 755 Euro méi Netto. Fir e Jonggesell mat engem Joresgehalt vu 60.000 Euro Brutto wier d’Entlaaschtung just 705 Euro. Fir e Jonggesell, dee just 36.119 Euro d’Joer verdéngt, ass de Gain mat 285 Euro däitlech méi kleng.

Mat der zousätzlecher Beréngegung ëm 1,5 Indextranche ginn déi Montante logescherweis liicht an d’Luucht. Déi zousätzlech Upassung kascht de Staat natierlech och Recetten an zwar geschaten 180 Milliounen Euro. Déi komplett Upassung ëm véier Indextranche stellt en "déchêt fiscal" vu 480 Milliounen Euro duer, sou de Gesetzprojet. Déi nei Regierung huet Wëlles – wann dat budgetär méiglech ass – de Barème iwwert déi nächst Joren un déi gesamt Inflatioun unzepassen.

Déi lescht Regierung hat schonn eng Rei aner Mesuren decidéiert, fir den Impakt vun der Inflatioun ofzefiederen. Ënnert anerem war de Plaffong fir d’Zënse bei Immobiliëprêten, déi ee kann ofsetzen, an d’Luucht gesat ginn an d’CSV-DP-Regierung wëll dee Plaffong fir déi eege Wunneng weider eropsetzen.

Zanter dem 1. Januar 2017 sinn 8 Indextranchen erfall. Déi lescht Upassung war mat der Steierreform vun 2017/18.