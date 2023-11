Vun Westen erfort kréie mer de ganze Mëttwoch iwwer ëmmer erëm Schnéi an d'Land, dobäi bleift et kal.

E Mëttwoch de Moien ass mat Schnéischaueren a glate Stroossen ze rechnen, dat bei Temperaturen tëscht -2 an 1 Grad. Am Dag iwwert wäert d'Situatioun ganz änlech bleiwen an d'Sonn kritt sech just seelen duerchgesat. Et ass op ville Plaze mat Schnéi oder Schnéireen ze rechnen, an de méi niddrege Lage kann et och mol a Reen iwwergoen. Tëscht dëse Schauere ginn et awer och ëmmer nees Dréchephasen. Et bleift kal bei 0 bis 3 Grad.

An der Nuecht op en Donneschdeg soll et meeschtens dréche bleiwen, dat bei deelweis Niwwel a -4 bis 1 Grad. Den Donneschdeg selwer fänkt da méi dréchen un an am Laf vum Nomëtteg kann et nees vereenzelt zu Reen, Schnéireen oder Schnéi kommen, datt nees bei maximal 3 Grad.