Déi Fro stellt sech déi zoustänneg Associatioun ANASIG an engem Communiqué a formuléiert eng Rei Kriticken.

Assistants sociaux / Reportage Annick Goerens

D'ANASIG regroupéiert 150 Memberen an ass déi eenzeg Associatioun, déi sech fir d'Beruffer vum Assistant social, vum Assistant d'Hygiène sociale an dem Infirmier gradué zu Lëtzebuerg asetzt. Wéi vill Leit genee an dësem Metier dra sinn, wéisst een allerdéngs net méi. De President Fabrice Mousel erkläert: "Dass et ëmmer sou war, dass d'Patronen ëmmer gemellt hunn, wie bei hinne geschafft huet [...] un de Ministère. An elo ass et sou, mat engem neie Gesetz, och wéinst der protection des données, dass de Patron et net méi däerf maachen, mä dass et elo den Assistant social selwer muss maachen. A mir sinn als ANASIG erstaunt doriwwer, well mir net konkret doriwwer informéiert goufen."

De Gesondheetsministère hätt et wuel verpasst, d'Associatioun doriwwer z'informéieren. E weidere grousse Problem wier donieft déi grouss Penurie un Assistants sociaux. Et feelt u Leit um Terrain: "An eben och, dass déi Leit oft ënnerginn an der Administratioun an net genuch Zäit hunn oder och net d'Méiglechkeeten hunn, fir bei d'Mënschen eraus op den Terrain ze goen", sou de Fabrice Mousel weider.

An dobäi wier et wichteg, fir fragil Leit, déi an enger schwiereger Situatioun sinn, net einfach vun engem Büro an den aneren ze schécken, mä fir fir se do ze sinn. An dat geet just um Terrain: "Mir sinn oft den alleréischten Uspriechpartner fir Leit, déi en détresse sinn. Mir spiere Kanner an Nout, mir spieren de surendettement, mir spieren d'Wunnengsnout um Terrain mat de Leit, mir spieren d'Immigratiounsproblematik, mir spieren déi aktuell Kris. Dofir fuerdere mer méi Méiglechkeeten, méi Personal, wat besser ausgebilt ass. An och een Developpement vun der Aart a Weis ze schaffen. Méi de Leit d'Méiglechkeet ze ginn, op den Terrain ze goen."

Et bräicht also nieft enger administrativer Vereinfachung och onbedéngt méi Moyene fir d'Uni Lëtzebuerg, fir dass méi Leit kënnen do ausgebilt ginn, sou de Fabrice Mousel.