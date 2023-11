Zanter zwou Wochen huet Lëtzebuerg en neie Premierminister. Bestuet ass de Luc Frieden mat der 59 Joer aler Hollännerin Marjolijne Frieden.

Eng First Lady gëtt et hei am Land net, dofir huet d’Partnerin vum Premierminister och keen offizielle Rôle an awer changéiert hiert Liewen elo. Mir hu si an der Stad fir en exklusiven Interview getraff.

Laang hätt si net missten iwwerleeën, ob si d’Invitatioun fir sou e Gespréich unhëlt oder net. Et géing dozou gehéieren a besonnesch am Ufank wier dat och wichteg. Duerno géif si hirem Mann awer den Terrain iwwerloossen, natierlech begleet si hien awer an de nächste Joren op verschidde Rendez-vousen. Kennegeléiert hunn déi zwee sech viru 37 Joer op der Cambridge University a Groussbritannien. Et war net Léift op den éischte Bléck, awer zimmlech séier hunn déi zwee beienee fonnt. Am Laf vum Joer hunn déi zwee sech verléift, och deemools hätt de Luc Frieden an der Klass vum europäesche Recht vill Rieden zu dëser Thematik gehalen. Et hätt ee gemierkt, datt eisen haitege Premier deemools scho vill wëlles hat. No Cambridge huet d’Madamm Frieden an Holland geschafft, et war eng Zort Fernbezéiung. No engem Stopp zu Bréissel vun der Mme Frieden, sinn déi zwee dunn awer zesummen op Lëtzebuerg geplënnert an hu sech hei bestuet. Si hätte kënnen a ville Groussstied op der Welt schaffen, mä si wollten dunn awer op eng Plaz, wou ee vun hinne seng Wuerzelen huet.

D’Marjolijne Frieden liest immens gären an och vill, besonnesch den Auteur Ken Follet gefält hir. Friedens ginn och gären an dacks trëppelen an hunn dann och mol méi e schëtzegen Tempo drop, an Holland oder an der Schwäiz verbrénge si gären hir Vakanzen oder besichen op de fräien Deeg hir Kanner zu Paräis oder München.

D’Morjolijne Drogleever Fortuyn ép. Frieden schafft op enger Bank um Kierchbierg an ass do Responsabel fir de Service Juridique a geréiert do eng Ekipp vun 12 Juristen. Et wieren all Dag nei Sujeten, déi um Ordre du jour stinn an dofir muss och vill geschafft ginn. Moies geet et fréi aus dem Haus an Owes géint 20 Auer géing ee sech dann erëm doheem gesinn. Dat wäert och an Zukunft sou bleiwen, si mécht hir Aarbecht an de Mann huet säi Beruff. Datt de Luc Frieden elo manner doheem ass, steiert si net, well et misst ee sech elo einfach anescht organiséieren.

Den 8. Oktober waren Nationalwalen zu Lëtzebuerg. Fir d’Marjolijne Frieden war et wichteg, deen Dag um neie Premier senger Säit ze sinn. Si huet et eng immens flott Experienz fonnt a war och frou, sou en Dag konnte mat z'erlierwen. Ëmsou méi glécklech war si, wou ee gemierkt huet, datt och d’Resultat stëmmt. Fir dëse wichtegen Dag waren och d’Kanner Heem komm an hu bis spéit an d’Nuecht op de Papp gewaart, fir gewuer ze ginn, wéi et mam Luc Frieden a mam Land elo virugeet.

An dësem exklusiven Interview maache mir awer och e klengen Test mat der Madamm Frieden a wëlle wëssen, wéi eng First Ladies aus anere Länner si da kennt. Mir ginn och gewuer, datt si immens gären Adele lauschtert a gäre mol en Owend an der Philharmonie verbréngt. D’Zukunft vun der Famill Frieden ass sécherlech eng aner, wann de Mann oder Papp elo dobäi ass, da wäerten och zwee Sécherheetsbeamte mussen oppassen. Bis ewell wier d’Marjolijne Frieden nach net mat hirem Mann iesse gaangen an et wäert een dat an Zukunft och éischter am Ausland maachen, fir da kënnen zu zwee a Rou en Tête-à-Tête ze hunn ouni Polizisten un der Säit.

Hirer klenger Famill an och dem Land soll et an Zukunft gutt goen, dat sinn hir grouss Wënsch vir déi kommend Joren.