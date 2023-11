En Donneschdeg de Moie koum et an der Rue Edouard Oster um Houwald zu engem schroen Aarbechtsaccident, bei deem e Mann e puer Meter an d'Déift gefall ass.

En Noutdokter hat probéiert dem 53 Joer alem Mann ze hëllefen, deen awer nach op der Plaz gestuerwen ass. D'ITM an d'Police technique waren op der Plaz, fir ze kläre wéi et zum Accident komme konnt.