Den Hierscht dëst Joer war deen zweetwäermsten zu Lëtzebuerg, zanterdeem 1838 ugefaange gouf mat moossen, deelt de Landwirtschaftsministère e Freideg mat.

Just den Hierscht 2006 war méi waarm. Am Duerchschnëtt louchen d'Temperaturen tëschent 1. September an dem 30. November bei 11,7 Grad, 1,8 bis 2,6 Grad méi héich wéi an der Referenzperiod 1991-2020. Donieft huet et och vill méi gereent, tëschent 65,2 an 140 Millimeter méi.

Déi aussergewéinlech Wiederkonditiounen hu sech op d'Landwirtschaft awer deels positiv ausgewierkt, kann een aus dem Rapport erausliesen. D'Wise wiere souwuel qualitativ wéi quantitativ staark gewuess. D'Recolte vum Mais wier duerchschnëttlech vun der Quantitéit hier, awer vun enger aussergewéinlecher Qualitéit.

Beim Geméis ass de Bilan gemëscht, Courgetten an Tomate konnte méi laang erageholl ginn, fir aner Zorte war dat waarmt Wieder an de ville Reen awer e Problem. D'Drauwen hate wéinst der Wiermt éischter musse gepléckt ginn an d'Recolte ass do méi kleng ausgefall, d'Äppel an d'Biere konnten awer nach virum ville Reen am Oktober gepléckt ginn.