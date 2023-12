"Géint d'Waasser ass zwar net alles méiglech, mä preventiv kann eppes ënnerholl ginn", war de Message op dëse Informatiounsversammlungen.

Virun eppes méi wéi zwee Joer stoungen d'Stater Quartieren Gronn, Pafendall, Clausen an Dummeldeng zolidd ënner Waasser. Dëst war e Resultat vum Klimawandel an de Flëss, déi d'Reewaasser net méi packen. Dobäi kënnt natierlech d'Buedemversigelung duerch déi sëllege Bauprojeten. Fir besser op d'Iwwerschwemmunge kënnen ze reagéieren, gouf um Knuedler eng Etude lancéiert, dat an Zesummenaarbecht mam Waasserwirtschaftsamt an am Kader vum nationalen "Héichwaasser- a Staark-Reen Risikomanagement". D'Resultater goufen de Stater Bierger schonn an dräi Infoversammlungen virgestallt. Eng lescht ass de 5. Dezember zu Bouneweg.

Dat vu Mëtt Juli 2021 war net dat éischt, mä mat Sécherheet och net dat lescht Héichwaasser an der Haaptstad. Wann d'Uelzecht d'Nues voll huet, ass hir d'Noperschaft egal an d'Waasser, dat ze vill ass, ass deen Ament duerch näischt a keen ze stoppen. Dat war ee vun de Messagen op der leschter Infoversammlung.

D'Uelzecht definéiert an der Stad dacks d'Grenz vun de Quartieren. Austoben deet se sech, wann et vill gereent huet, an ëmmerhin 11 vun deene Quartieren, an zum Leed vu ronn 4.500 Gebaier .Beggen a Weimerskirch sinn am uergsten viséiert, wat de Schued ugeet, potentiell richteg a Gefor wieren 665 Haiser. Zu der Hëllef zielt d'Buergermeeschtesch d'Informéiere vun de Leit.

Sech privat schützen a vu Staat a Stad gehollef kréien

Et misst een erklären, wat kann a wat net ka gemaach ginn, géint esou Naturgewalten, wéi ee sech privat schütze kann a wat een un Hëllefe ka kréien, seet d'Lydie Polfer.

Déi zoustänneg Stater Schäffin Simone Beissel geet an den Detail: de Staat géif 75 Prozent bäileeën, wann ee bei sengem Neibau preventiv Mesuren hëlt. Bei engem Plaffong vun 25.000 Euro. D'Stad Lëtzebuerg leet dann nach emol drop: bis zu 50 Prozent vun deem, wat de Staat un Aide gëtt.

Iwwerschwemmungen duerch Staark-Reen

Nieft dem Héichwaasser vun eise Flëss ginn et awer och Iwwerschwemmungen duerch Staark-Reen.

Op Geoportail sinn dës Zone vu rout – ganz staark betraff - bis erof op hellgiel gezeechent.

Et géifen den Ament op de Quadratmeter esouvill Liter Waasser wéi nach ni erofkommen, seet d’Simone Beissel. De Buedem wier komplett saturéiert an da wier d'Katastroph do.

Eng legal Basis a Saache Staark-Reen gëtt et iwwregens net. Kaum néideg, well d'Resultat wier ëmmer Héichwaasser, sou d'Äntwert.

D'Stad Lëtzebuerg denkt iwwregens drun, esou wéi fréier, Rigolen anzesetzen, déi d’Reewaasser opfänken an dann no an no asickere loossen. Wat d'Buedemversigelung ugeet, déi fir alles matresponsabel ass, géifen d'PAPe mat strengen Oplagen hëllefen.

Weider Informatioune fannt der op inondations.vdl.lu.