4.500 Ënnerschrëfte si jo ëmmer néideg, fir datt eng Petitioun ëffentlech an der Chamber diskutéiert gëtt. All Petitioun ass 6 Woche laang op.

13 Petitioune kann ee vun haut un um Chambersite petitiounen.lu ënnerschreiwen.

D’Enn vum Télétravail gëtt gefuerdert an e Referendum fir ee Walbezierk bei de Chamberwale soll gemaach ginn. Toiletten op alle Spillplazen oder e Wéckeldësch op all Restaurants-Toilette solle Flicht ginn an den Alkohol soll méi strikt kontrolléiert ginn.

Weider soll een engem Petitionär no all d'Scholdzënse kënnen um Prêt fir en Eegenheem ofsetzen an ee weidere wëll, datt de Mindestloun ëm 15% eropgoe soll. D’Reegel soll méi fair ginn, mat gratis Menstruatiounsproduiten.

An eng fëmmfräi Generatioun gëtt gefuerdert. Persounen, déi nom 1. Januar 2009 op d’Welt komm sinn, solle keng Tubaksproduite méi kënne kafen.

Den Iwwerbléck vun den neie Petitiounen



Ëffentlech n°2934: Congé spécial de 2 jours pour le décès de son animal de compagnie (chien, chat, etc.)

Ëffentlech n°2932: Fin du télétravail

Ëffentlech n°2929: De Verkaf vun Tubakwaren fir all déi Leit verbidden dei um oder nom 1. Januar 2009 gebuer sinn

Ëffentlech n°2927: Augmentation de 15% du salaire social minimum

Ëffentlech n°2926: Changement de calendrier/méthode pour établir l'âge de scolarisation au précoce et à l'école fondamentale: Prise en compte de l'année de naissance et pas du mois de naissance pour la scolarisation.

Ëffentlech n°2925: Remboursement d'un tire lait hospitalier

Ëffentlech n°2920: Des règles plus justes: améliorer la prise en compte de l'enjeu menstruel

Ëffentlech n°2915: Fir ëffentlech Toiletten op alle Spillplazen

Ëffentlech n°2906: Referendum fir 1 eenzege Walbezierk fir d'Chamberwalen

Ëffentlech n°2898: Avoir une Table à Langer pour Enfants dans toutes les toilettes de Restaurants

Ëffentlech n°2879: Déduction fiscale totale des intérêts hypothécaires liés à l’achat d’un logement pour usage personnel

Ëffentlech n°2869: Pour un contrôle plus strict de l'alcool

Ëffentlech n°2867: Une bourse de mobilité équitable pour tous les étudiants résidents et frontaliers dans le cadre de l'AideFi (Aide financière de l'État pour études supérieures)