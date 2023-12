RTL-Informatiounen no huet den André Bauler aus dem Gemengerot vun Ierpeldeng-Sauer aus perséinleche Grënn demissionéiert.

Den DP-Deputéierte hat bei de Gemengewalen am Juni déi meeschte Stëmmen an der Majorzgemeng kritt. Ma um Enn konnt sech den Zweetgewielte Claude Gleis um Buergermeeschterstull halen. Ee Posten am Schäfferot hat den André Bauler refuséiert, well hien dat als Bedruch um Wielerwëllen ugesinn hätt. Nom Depart vum fréiere Staatssekretär besteet de Conseil domadder nach aus aacht Memberen. Ob et zu Komplementarwale komme wäert, steet iwwerdeems nach net fest.