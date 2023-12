Mir hu mat enger Rei Betraffene geschwat, déi op der Strooss liewen. Si krute vun der Police erkläert, wat mam neie Verbuet an der Stad fir si ännert.

Zanter dësem Freideg ass dat neit sougenannt Heescheverbuet an der Haaptstad a Kraaft. D'Reglement, dat Heeschen op verschiddene Plaze verbitt, gouf vu ville Parteien an Organisatioune kritiséiert. Viséiert ass jo virop aggressiivt Verhalen an organiséiert Banden, déi aus dem Ausland op Lëtzebuerg heesche kommen.

Um Enn trëfft d'Verbuet awer jiddereen. Bei de Sans-abrie sinn d'Meenungen dowéinst gemëscht. D'Heescherten, déi de Leit nolafen, fir e puer Suen ze kréien, sinn deels Schold um schlechte Ruff vun de Sans-abrien. Géint déi misst eppes ënnerholl ginn, soen déi Concernéiert.

D'Police hätt hinnen déi lescht zwee Deeg déi nei Spillreegelen erkläert. No enger Iwwergangszäit soll et fir jiddweree verbuede sinn, e Becher oder Këscht viru sech um Buedem stoen ze hunn, fir Suen ze sammelen. Wie sech net drun hält, géing mat op de Policebüro geholl ginn, soen d'Sans-abrien. D'Onsécherheet wier grouss, well een net weess, wéi et nom 1. Januar, also no der Iwwergangszäit, weidergeet.