Wéi de Fils vun der 85 Joer aler Fra confirméiert, hätte Sichhënn en Donneschdeg eng Spuer fonnt.

Doropshi goufen um Freideg nach emol definéiert Zonen am Bësch ofgesicht. D’Lynn Cruchten huet sech no där Sich nees mat der Famill ënnerhal an awer och iwwert d’Police an dat betraffend Altersheem versicht u weider Informatiounen ze kommen.

Nodeems een en Donneschdeg, agedeelt a kleng Gruppen, d’Wanderweeër an der Gemeng Jonglënster ofgetrëppelt ass, gouf um Freideg méi präzis a spezifesche Bëschgebidder am Weste vu Jonglënster no der vermësster eelerer Fra gesicht. Sou zum Beispill an dëser Zone, déi ronn 2km zu Fouss vum Jonglënster Altersheem ewechläit, wou d’Fra fir d’lescht e Méindeg gesi gouf.

Tom Buckland, Fils vun der vermësster Anne Buckland:"Mir haten 3 Beräicher haut, déi mer mat Fräiwëllegen, der Police an dem Fierschter an enger Rei ofgetrëppelt sinn. Deels schwéier zougänglech Zonen, déi mer detailléiert ofgesicht hunn, fir de Fall, datt meng Mamm gefall wier."

Leider ass d’Sich nees ouni Succès op en Enn gaangen, an d’Chance d’Fra lieweg erëmzefanne gëtt ëmmer méi kleng. Dat ass och der Duechter bewosst, déi mëttlerweil och aus England ugereest ass.

Sarah Preston, Duechter vun der vermësster Anne Buckland: "Et héiert ee vill Geschichten, déi engem dach Hoffnung man. An awer musse mer realistesch sinn. Et ass kal, meng Mamm ass al a mer hu se nach ëmmer net gesinn. Mir sinn esou dankbar fir all déi Hëllef, di mer kréien."

Besonnesch der Sichhënn asbl an dem zoustännege Fierschter wier een dankbar fir d’Ënnerstëtzung a Matkoordinatioun bei de Sichaktiounen. Ma och mat der lokaler Police an dem Altersheem géif ee super zesummeschaffe, seet d’Famill. Et géif een dem Personal vum CIPA och kee Virworf maachen, datt d’Verschwanne vun der Madamm Buckland net éischter opgefall ass.

Sarah Preston: "Meng Mamm ass dacks eleng erausgaangen, mir waren och frou, dass si eleng huet dierfe goen. Si wollt hir Fräiheet a mir si frou, dass dat am Altersheem fir si respektéiert gouf."

Säitens der Croix Rouge krute mer just schrëftlech matgedeelt, dass ee géif mat der Famill an den Autoritéite zesummeschaffen, fir d’Anne Buckland erëmzefannen. Ma et wéilt ee sech an dësem Moment vu Suerg a Leed voll dorop konzentréieren. Och d’Police stoung net fir en Interview zur Verfügung, deelt awer mat, datt Beamte weider no der Fra géife sichen, an dass de Parquet decidéiere géif a wéi enger Form dat sollt oflafen. Ausserdeem wier den Zeienopruff an dësem Vermësstefall nach aktuell. Och d’Famill appelléiert wieder un d’Leit ze hëllefen.

Tom Buckland: "Mir géifen all d’Awunner aus der Gemeng bieden an hirem Gaart, Schapp, Scheier oder Stall nozekucken. Dat géif eis immens hëllefen. Well mir dierfen net op Privatgrondstécker sichen an hunn och net genuch Leit fir iwwerall ze sichen."