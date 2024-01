Wéinst dem gemellte Glatäis a Schnéi kënnt et e Mëttwoch zu enger ganzer Partie Ofsoen.

Hei en Iwwerbléck vun den Annulatiounen, déi d'RTL-Redaktioun bis ewell matgedeelt krut. Den Artikel gëtt permanent aktualiséiert.

Sämtlech Informatiounen an déi neisten Entwécklunge fannt Dir och an eisem Liveticker zur Alerte rouge.

Gemengen

Clierf: Wéinst der aktuell gemellte Wiederkonditioune fir Muer ass an der Gemeng Clierf keng Sammlung vun der Superdreckskëscht. Dat betrëfft souwuel d'Haus-zu-Haus-Sammlung wéi och d'Container-Sammlung.

Déifferdeng: De Campus Kannerbongert bleift zou. D'Kanner ginn um Mëttwoch an d'Schoul Woiwer, respektiv de Foyer Kornascht.

Ettelbréck:D'Gemeng Ettelbréck deelt mat, dass de Schoultransport muer net fiert. Wéi offiziell ugekënnegt, wäert awer en Accueil an de Schoulen & Maison-relaisen ugebuede ginn.

Esch: Och an der Gemeng Esch bleiwe sämtlech Schoulen zou (en Accueil ass assuréiert an d'Maison-relaise sinn op), et ass kee Schoultransport an och de Pedibus fiert net. Detailer an hirem Schreiwes.

Schoulen



Uni Lëtzebuerg: Opgrond vun de Wiederkonditiounen sinn d'Presenzexamen e Mëttwoch 17. Januar ofgesot a verréckelt. D'Studente ginn all kontaktéiert.



Lycée Technique pour professions éducatives et sociales: Opgrond vun der Alerte bezüglech de Wiederkonditioune wéilte mir eise Soziale Stamminet an der Maison de retraite St. Joseph zu Miersch e Mëttwoch den Owend 18.30 Auer ofsoen.

Message vum Inneministère: Sämtlech Examen "à distance a présentiel" si fir muer annuléiert.

Servicer

Bummelbus: Opgrond vun der Altere rouge annuléiert de Service Bummelbus vum Forum pour l'emploi alleguerten déi geplangten Faarten vun hire Cliente fir muer, de 17.01.2024.

STEP:Aus Sécherheetsgrënn bleiwen déi zwee Recyclingparke vum STEP zu Diddeleng/Beetebuerg an zu Téiteng/Rëmeleng e Mëttwoch, 17. Januar 2024 de ganzen Dag zou.

Post: D'Bréifdréiere fuere muer net eraus, deemno gëtt kee Courrier a keng Zeitung verdeelt. Och d'Distributioun vu Päck ass affektéiert. D'Butteker bleiwen op.

Sport



Basket: D'Basketfederatioun deelt mat, dass all Matcher vum 17. Januar wéinst der Alerte rouge ofgesot sinn. Domat ginn 2 Matcher an der LBBL bei den Hären net gespillt, Conter - Mamer a Gréngewald - Kordall stoungen um Programm.

LASEP: Sämtlech Seancë fir muer sinn annuléiert.



Evenementer, Kultur a Fräizäit



Amicale des Anciens Spuerkeess: Leider muss d'Amicale des Anciens Spuerkeess hier Assemblée Générale vu muer dem 17 Januar wéinst de schlechte Wiederkonditiounen ofsoen.

Conservatoire du Nord, Esch a Stad Lëtzebuerg: D'Coursen an Exame vun e Mëttwoch sinn ofgesot.

BnL: D'Nationalbibliothéik informéiert hir Lieser, datt de Bicherbus-Service de Mëttwoch 17. Januar 2024 wéinst schwierege Stroossekonditiounen ofgesot ass. D'BnL selwer bleift awer op.