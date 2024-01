Den aktuellen EU-Kommissär fir Aarbecht an dat Soziaalt féiert d'Sozialisten deemno an d'Europawalen am Juni.

E kandidéiert dann och fir d'Amt vum Kommissiounspresident a wäert da géint d'Ursula von der Leyen untrieden. Dat huet d'sozialistesch Partei am Europaparlament an engem Schreiwes um Donneschdeg matgedeelt. E Mëttwoch den Owend war den Delai ofgelaf, fir sech als Kandidat ze mellen. 141 Deputéiert siegéieren aktuell zu Stroossbuerg fir d'SPE-Famill, also déi europäesch sozialdemokratesch Partei. D'Lëtzebuerger Sozialisten hätten den Nicolas Schmit proposéiert, op europäeschen Niveau hätt hie vill Support kritt, an d'Leedung vun der PES wäert déi Kandidatur d'nächst Woch offiziell confirméieren, wéi et an deem Communiqué heescht. Net kloer ass, ob den Nicolas Schmit och op der Lëscht vun der LSAP kandidéiere wäert. Detailer doriwwer ginn et eventuell en Donneschdeg den Owend um Neijoerschpatt vun de Sozialisten.